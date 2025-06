Heyecanla beklenen Alien dizisinden yeni teaser yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de merakla beklediğimiz Alien dizisi olacak. Alien: Earth adını taşıyan dizi, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. ABD'de FX ve Hulu'da yayınlanan dizi, globale ise Disney+ üzerinden sunulacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Alien: Earth için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün diziden yeni bir teaser daha yayınladı.

Alien: Earth Hikâyeyi Dünya'ya Taşıyor

Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

The Last of Us 3. sezonda yaşanacak büyük değişim doğrulandı 3 gün önce eklendi

Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Alien filmlerinde de gördüğümüz insansı androidlerin ve bu androidleri üreten büyük şirketlerin de hikâyede önemli bir yer tutacağını gösteriyor.

Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: