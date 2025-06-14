Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Heyecanla beklenen Alien dizisinden yeni teaser yayınlandı

    Bu yaz izleyici ile buluşacak Alien dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün diziden yeni bir teaser daha paylaştı. Alien: Earth adını taşıyan dizi, 12 Ağustos'ta başlıyor.

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de merakla beklediğimiz Alien dizisi olacak. Alien: Earth adını taşıyan dizi, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. ABD'de FX ve Hulu'da yayınlanan dizi, globale ise Disney+ üzerinden sunulacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Alien: Earth için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün diziden yeni bir teaser daha yayınladı.

    Alien: Earth Hikâyeyi Dünya'ya Taşıyor

    Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Alien filmlerinde de gördüğümüz insansı androidlerin ve bu androidleri üreten büyük şirketlerin de hikâyede önemli bir yer tutacağını gösteriyor.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    P
    power-pc 6 saat önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    koltuk altına karbonat sürülür mü zyxel vmg3312-b10b ales zor mu almanyadan ne alınır wd40 parfüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum