Amazon'un popüler dizisi Reacher'ın 4. sezonu hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Reacher 4. Sezon, Gome Tomorrow'un Uyarlaması Olacak
Çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 4. sezona dair ilk detaylar da paylaşıldı. Lee Child'ın popüler Jack Reacher kitaplarından uyarlanan Reacher'ın 4. sezonu, 2009 yılında yayımlanan Gone Tomorrow'u ekrana uyarlayacak.
Serinin 13. kitabı olan Gone Tomorrow, New York metrosunda bir intihar bombacısını fark eden Jack Reacher'ın, bu olayın arkasındaki karmaşık komployu çözmeye çalışmasını konu alıyor. Bu hikâyede Reacher, Pentagon çalışanlarından, yozlaşmış politikacılara kadar pek çok kişinin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor.
Reacher'ın 4. sezonunda oyuncu kadrosuna katılacak isimler Jay Baruchel, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan ve Kathleen Robertson olacak. Tabii Alan Ritchson da Jack Reacher rolüyle geri dönecek.
Çekimlerine çok yakında başlanacak olan 4. sezon için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı ama yeni sezonun 2026'nın ilk aylarında izleyici ile buluşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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