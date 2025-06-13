James Gunn'ın Superman filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yazın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Superman, 11 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız James Gunn'ın yazıp yönettiği bu yeni Superman filmi, sıfırdan başlatılacak yeni DC Sinematik Evreni'nin de ilk filmi olacak. Bu yüzden filmin başarılı olması DC Films ve Warner Bros. için büyük önem taşıyor. Warner Bros. da bunun farkında olduğundan film için kapsamlı bir tanııtm kampanyası yürütüyor. Bu bağlamda dün filmden yeni bir fragman daha yayınlandı. Paylaşılan bu yeni fragman, filmde yer alan yan karakterleri daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Superman, 11 Temmuz'da Vizyona Girecek

DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

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Yeni sinematik evrenin temellerini atacak olan Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor. Bunun yanı sıra Supergirl gibi birkaç sürpriz karakterin daha filmde boy gösterebileceği konuşuluyor.

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Superman filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı

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