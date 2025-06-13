James Gunn'ın Superman filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı

Superman, 11 Temmuz'da Vizyona Girecek
DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.
Yeni sinematik evrenin temellerini atacak olan Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor. Bunun yanı sıra Supergirl gibi birkaç sürpriz karakterin daha filmde boy gösterebileceği konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.