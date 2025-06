Stranger Things'in animasyon dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things, bu yılın sonunda yayınlanacak beşinci sezonuyla final yapacak. Ancak Stranger Things serisi, ekranlara tam anlamıyla veda etmeyecek. Çünkü Netflix şimdiden bu hikâyeyle bağlantılı bir animasyon dizisi üzerinde çalışmaya başlamış durumda. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu animasyon dizisi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Dün Annecy Film Festivali'nde bir panel düzenleyen Netflix, bu panelde animasyon Stranger Things dizisine dair ilk detayları paylaştı.Stranger Things: Tales From ’85 adını taşıyacak bu dizi, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçecek ki bu da ana dizinin 2. sezonu ile 3. sezonu arasındaki döneme denk geliyor.

Stranger Things: Tales From ’85, 2026'da İzleyici ile Buluşacak

Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan animasyon dizisinin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri olacak. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse ve Arcane gibi yapımlara yakın duracak.

Stranger Things dizisinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, bu animasyon dizisinin de yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen Shawn Levy de yapımcı olarak projede yer alıyor. Bu da işin başında yine aynı ekip olacak demek oluyor.

Netflix, Stranger Things: Tales From ’85 için net bir tarih vermedi ama dizinin 2026'da izleyici ile buluşacağını açıkladı.

