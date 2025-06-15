Mission: Impossible - The Final Reckoning gişede öncülünden iyi gidiyor

Mission: Impossible - The Final Reckoning'in dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 500 milyon doları aştı. The Final Reckoning'in bu önemli kilometre taşını aşması üç hafta sürdü. Dead Reckoning ise anca beşinci haftasının sonunda bu meblağa ulaşabilmişti. Bu da The Final Reckoning'in daha çok ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.
Mission: Impossible - The Final Reckoning, 700 Milyon Dolara Ulaşabilir
Şimdi asıl soru The Final Reckoning'in gişede parasını çıkaracak kadar hasılat yapıp yapamayacağı. Çünkü prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle filmin bütçesi 400 milyona kadar çıkmıştı. Bu yüzden filmin gişede parasını çıkarabilmesi için 1 milyar dolara yakın hasılat yapması gerekiyor. Şu ana kadarki gidişat umut verici olsa da filmin 1 milyar dolara ulaşması pek mümkün görünmüyor.
500 milyon doları beşinci haftasında geçen Dead Reckoning, gişe yolculuğunu 571 milyon dolar hasılatla tamamlamıştı. The Final Reckoning onun önünde seyrettiği için toplamda 650 - 720 milyon dolar hasılat yapabileceği düşünülüyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu, filmin kâra geçmesi için yeterli olmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.