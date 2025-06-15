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    Mission: Impossible - The Final Reckoning gişede öncülünden iyi gidiyor

    21 Mayıs'ta gösterime giren Mission: Impossible - The Final Reckoning, gişede öncülünden daha iyi bir performans sergiliyor. Film, bu hafta önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihinin en ikonik serilerinden olan Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisi, geçtiğimiz ay sekizinci ve son filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yıllardır devam eden bu serinin büyük finali olan Mission: Impossible - The Final Reckoning, 21 Mayıs'ta vizyona girdi. Serinin bir önceki filmi olan Dead Reckoning gişede hayal kırıklığı yarattığı için bu filmin performansına da şüpheyle yaklaşılıyordu. Ancak The Final Reckoning, öncülünden daha iyi bir performans sergilemeyi başardı.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning'in dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 500 milyon doları aştı. The Final Reckoning'in bu önemli kilometre taşını aşması üç hafta sürdü. Dead Reckoning ise anca beşinci haftasının sonunda bu meblağa ulaşabilmişti. Bu da The Final Reckoning'in daha çok ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning, 700 Milyon Dolara Ulaşabilir

    Şimdi asıl soru The Final Reckoning'in gişede parasını çıkaracak kadar hasılat yapıp yapamayacağı. Çünkü prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle filmin bütçesi 400 milyona kadar çıkmıştı. Bu yüzden filmin gişede parasını çıkarabilmesi için 1 milyar dolara yakın hasılat yapması gerekiyor. Şu ana kadarki gidişat umut verici olsa da filmin 1 milyar dolara ulaşması pek mümkün görünmüyor.

    500 milyon doları beşinci haftasında geçen Dead Reckoning, gişe yolculuğunu 571 milyon dolar hasılatla tamamlamıştı. The Final Reckoning onun önünde seyrettiği için toplamda 650 - 720 milyon dolar hasılat yapabileceği düşünülüyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu, filmin kâra geçmesi için yeterli olmayabilir.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    madame coco part time çalışma saatleri burundan turuncu sümük gelmesi isveç'ten ne alınır bmw arıza lambaları hapşırmak istiyorum ama hapşıramıyorum

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