Tam Boyutta Gör Sevilen oyun serisi Fallout'un merakla beklenen dizi uyarlaması, bu gece Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Fallout dizisi henüz ekrana gelmemiş olsa da dizinin ilk bölümlerini önceden izleme şansı yakalayan eleştirmenler diziye dair eleştirilerini yayınlamaya başladı. İlk yorumların paylaşılmasıyla birlikte, eleştirmenlerin diziye dair genel kanısı da belli oldu.

Fallout dizisine gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomateos puanı %91. Eleştirmenlerin büyük ölçüde uzlaştığı konulardan biri, dizinin uyarlandığı oyun serisinin dünyasını başarıyla ekrana yansıttığı. Diğer yandan dizinin aksiyon ve şiddet konusunda elini korkak alıştırmadığı söyleniyor ki bu da pek çok eleştirmen tarafından takdir edilmiş gibi görünüyor.

Yeni Game of Thrones dizisi rafa kaldırıldı 21 sa. önce eklendi

Fallout Dizisi Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un İmzasını Taşıyor

Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin hazırladığı dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani yeraltı sığınağında başlayacak. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalacak. Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.

Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Amazon Prime Video'nun kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği dizi uyarlaması bu retro futuristik temayı koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.