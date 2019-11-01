Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan’ın nükleer enerji santrallerine siber saldırı düzenlendi

    Kuzey Kore menşeli kötü amaçlı yazılım Dtrack ile Hindistan'ın nükleer enerji santrallerine ait sistemlere virüs bulaştırıldığı iddia ediliyor. Uzmanlar eylemi savaş sebebi olarak değerlendiriyor.
    3 hf.
    2,4b
    1
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hindistan’ın nükleer enerji santrallerine siber saldırı düzenlendi
    Tam Boyutta Gör
    Nükleer santrallerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin ne kadar korumasız olabileceğinin bir örneği geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yaşandı.

    Ülkede hizmet veren Hindistan Nükleer Enerji Kurumu (Nuclear Power Corporation of India Limited-NPCIL), Kudankulam Nükleer Enerji Santrali’nin sistemlerine kötü amaçlı yazılım marifetiyle virüs bulaştırıldığı iddialarını Salı günü yaptığı açıklamayla reddetmiş ancak dün yapılan yeni bir açıklamayla olayın doğru olduğunu duyurmuştu.

    Kurum tarafından yapılan açıklamada, “NPCIL sisteminde kötü amaçlı bir yazılım tespit edildiği bilgisi doğru. Ulusal bilgisayar acil durum müdahale ekibinin söz konusu saldırıyı 4 Eylül 2019 tarihinde fark etmesi sonucu tarafımıza anında bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, yönetimsel maksatla internete bağlanan bir bilgisayarda virüs tespit edilmiş ancak virüsün kritik sistemlere bulaşmadığı dolaysıyla santral sistemlerinin etkilenmediği tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı"

    Yapılan inceleme neticesinde bahse konu zararlı yazılımın Kuzey Kore’nin devlet kontrolündeki siber saldırı ekibi Lazarus Group tarafından geliştirilen “Dtrack” adlı program olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. İlk kez Kaspersky Takımı tarafından Eylül ayı içinde tespiti yapılan yazılımın hedef sistemlere veri yükleyebildiği veya bu sistemlerden dosya indirebildiği belirtiliyor.

    Başka bir hedef daha var

    Saldırıyı ülkenin Ulusal Siber Güvenlik Başkanına verdiği brifing ile duyuran Pukhraj Singh isimli uzman Ars Technica ile bir röportaj gerçekleştirmiş.  Singh yaptığı açıklamalarda, söz konusu saldırının ismini paylaşamayacağı bir başka hedefe de yapıldığını ve bu sebeple bu eylemin Latince “casus belli” yani savaş sebebi olarak sayılması gerektiğini ifade etmiş.



    https://futurism.com/the-byte/india-nuclear-power-plants-hacked Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX 2 hf.
    bu tarz tesisler kapalı devre sistemlemlerle çalışır. virüs bulaşan orada çalışanların internete bağlanıp ofis işleri için kullandığı pc ler. dağılın:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ahmet DOĞAN 3 hf.
    Buda Kesin stuxnet.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    qoqoCAN 3 hf.
    Uzmanlar eylemi savaş sebebi olarak değerlendiriyor. ( UZMANLAR )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 hf. Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi! 3 hf. İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu 3 hf. Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi 3 hf. Fitbit markası resmen Google çatısı altında 3 hf. Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak 3 hf. Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti 3 hf. Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi 3 hf. Mario Kart Tour çok oyunculu mücadelelere başlıyor 3 hf. Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı 3 hf. Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu 3 hf. Spotify’a zam geldi: 18 TL 3 hf. Üniversiteli öğrencilerden çılgın projeler | Maglev tren, sualtı aracı ve dahası... 3 hf. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, 5G desteğine kavuştu 3 hf. İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı 3 hf. Garmin, acil durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemini tanıttı 3 hf. Netflix’e rakip Apple TV+ yayın hayatına başladı! Apple TV+ nasıl izlenir? 3 hf. 2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 3 hf. BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması 3 hf. Kripto analisti, Bitcoin'in kolayca %991 artabileceğini iddia etti 3 hf. Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Hindistan’ın nükleer enerji santrallerine siber saldırı düzenlendi Sonraki 'Geleceğe Nefes -11 Milyon Fidan' kampanyası nedir? Neden destek olmalıyız? 3 hf. Jumanji: The Next Level filminin son fragmanı yayınlandı 3 hf. NASA astronotları Dünya yörüngesinde beyzbol oynadılar 3 hf. Huawei Band 4 Pro'nun basın görseli ortaya çıktı 3 hf. WhatsApp Android uygulamasına parmak izi kilidi geldi 3 hf. Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek 3 hf. Apple AirTag iddiaları güçleniyor 3 hf. Galaxy S10 Lite geliyor 3 hf. Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak 3 hf. Red Dead Redemption 2 ön indirmeye açıldı 3 hf. InSight uzay aracına Mars'ta bir engel daha 3 hf. Intel Xeon ailesini PCIe 4.0’la tanıştırmaya hazırlanıyor 3 hf. Fiat Chrysler ve PSA Grubu resmen güçlerini birleştirdi 3 hf. The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 hf. Araştırmacılar, Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfettiler 3 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin detayları ortaya çıktı 3 hf. Dünyanın en büyük 3D baskılı binası tanıtıldı 3 hf. Microsoft'tan Tofaş çalışanlarına yapay zeka eğitimi 3 hf. Twitter siyasi reklamları yasaklıyor, Trump yönetimi tepkili 3 hf. Galaxy Note 10 satışları sert düşüşü engelledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim