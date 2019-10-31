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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı

    Uçan Taksi geliştiren şirketlerin başında gelen Almanya merkezli Volocopter, kendi uçan taksisini baz alan bir kargo dronu tasarladı. Aracın 200 kg yük taşıyabildiği ifade ediliyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı

    Şehir ulaşımını daha kolay hale getirmek maksadıyla “uçan taksi” geliştiren şirketlerden biri olan Almanya merkezli Volocopter, söz konusu araçların farklı alanlarda da kullanabileceğini göstermek adına bir kargo dronu geliştirmeye başladı.  

    Geliştirdiği 18 pervaneli uçan takside tasarım değişikliğine giden şirket, bu sayede çok maksatlı bir araç ortaya çıkarmış oldu.

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    VoloDrone adı verilen elektrikli araç, şirketin Volovopter’ine birçok açıdan benzerken bazı yönlerle  ise uçan taksiden ayrışıyor. Yük taşıma amacıyla geliştirilen araçta haliyle pilot ve yolcu kabini bulunmuyor.

    Çok maksatlı kullanım imkânı

    Bir operatör yardımıyla ya da otonom olarak uçabilen VoloDrone, saatte 80 km hıza ulaşabiliyorken 200 kg ağırlığında bir yükü 40 km’lik bir mesafeye taşıyabiliyor. Şirket yaptığı açıklamada, aracın söz konusu yükleri hem bir kutu içinde hem de bir askıya bağlı şekilde taşıyabileceğini belirtmiş. Bu haliyle farklı kullanım senaryoları vadeden aracın inşaat şantiyelerinde parça taşıma ya da çiftliklerde tohum ekme veya sulama maksadıyla kullanılabileceği ifade edilmiş.

    Yük taşımak için tasarlanan VoloDrone tanıtıldı

    Hayatına 2018’de bir proje olarak başlayan VoloDrone, ilk uçuşunu ise Ekim ayı içinde gerçekleştirmiş. VoloDrone’un gerçek hayat testlerinin de devam ettiğini ifade eden Volocopter CEO’su Florian Reuter’a göre aracın ticari sürümü yakında piyasaya sürülecek.

    Son olarak, şirketin VoloDrone için yayınladığı videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.digitaltrends.com/cool-tech/volocopter-unveils-huge-utility-drone/ Yorum Yaz
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