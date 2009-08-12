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Hitachi kurumsal sınıf için 2TB'lık yeni sabit diskini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi kurumsal sınıf için 2TB'lık yeni sabit diskini satışa sunuyor
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Sadece birkaç gün önce son kullanıcılar için hazırladığı 2TB kapasiteli yeni sabit diskini duyuran Hitachi, aynı depolama kapasitesine sahip benzer bir çözümü de kurumsal müşteriler için hazırladı. Firmanın kurumsal sınıf için hazırlanan, endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diski olarak lanse ettiği 3.5-inç boyutundaki 2TB Ultrastar A7K2000 SATA-II ara birimini destekliyor ve 32MB önbellek ile geliyor.

1.2 milyon saatlik kullanım ömrüyle SSD'leri aratmayan yeni depolama sürücüsü, özellikle raf tipi sistemlerdeki RAID kurulumları için performansı optimize eden Rotational Vibration Safeguard (RVS) sensör teknolojisyle birlikte geliyor. Toplu veri şifreleme seçeneğine de sahip olan 2TB kapasiteli yeni sürünün 5 yıllık garanti ile geleceği belirtilirken 1TB ve 500GB'lık alternatiflerin de hazırlandığı bildirildi.

Hitachi'nin 2TB depolama kapasitesine sahip kurumsal sınıf 2TB Ultrastar A7K2000'in raflardaki yerini alması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
Garanti süreleri ve teknik destek daha iyi + MTBF süresi (ömür)daha uzun.
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Regor 10 yıl
Enterprise ile Desktop harddiskler arasındaki fark nedir?
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XenonMan58 10 yıl
iyide türkiyede kaç kurum bu hd lerden alır ki kurumlar bunu ne yapsın adamlar daha millattan önceki bilgisayarları kullanıyorlar...
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ABSOLUT 10 yıl
Perpendicular Recording,yani dikey kayıt teknolojisinin nimetlerini yemeye başlıyoruz yavaş yavaş.Bu hızla sanırım her yıl 1TB kapasite artışı yaşanacak.
Yani 2015 yılına kadar 8TB diskler görmemiz olası...
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KANUNI61 10 yıl
Hitachi marka olarak en lerin başında bence kaliteden kesinlikle ödün vermiyorlar keşke anakart ve ekrankartı üretimine girseler vs bileşenler süperolurdu
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semih22 10 yıl
bu ne öyle ya kaç plaka bu.haber için sağol.
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