Hitachi kurumsal sınıf için 2TB'lık yeni sabit diskini satışa sunuyor

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Sadece birkaç gün önce son kullanıcılar için hazırladığı 2TB kapasiteli yeni sabit diskini duyuran Hitachi, aynı depolama kapasitesine sahip benzer bir çözümü de kurumsal müşteriler için hazırladı. Firmanın kurumsal sınıf için hazırlanan, endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diski olarak lanse ettiği 3.5-inç boyutundaki 2TB Ultrastar A7K2000 SATA-II ara birimini destekliyor ve 32MB önbellek ile geliyor.

1.2 milyon saatlik kullanım ömrüyle SSD'leri aratmayan yeni depolama sürücüsü, özellikle raf tipi sistemlerdeki RAID kurulumları için performansı optimize eden Rotational Vibration Safeguard (RVS) sensör teknolojisyle birlikte geliyor. Toplu veri şifreleme seçeneğine de sahip olan 2TB kapasiteli yeni sürünün 5 yıllık garanti ile geleceği belirtilirken 1TB ve 500GB'lık alternatiflerin de hazırlandığı bildirildi.

Hitachi'nin 2TB depolama kapasitesine sahip kurumsal sınıf 2TB Ultrastar A7K2000'in raflardaki yerini alması bekleniyor.