Hitachi sabit disk ailesini iki yeni CinemaStar serisi ile güncelliyor

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CinemaStar 7K1000.C

Japonya'nın depolama teknolojilerindeki lider kuruluşlarından Hitachi, CinemaStar sabit disk çözümlerine iki yeni seri daha ekliyor. Firmanın HD DVR'ler , DVD/HDD kayıt cihazları, DVR özellikli TV'ler, medya merkezleri ve güvenlik sistemleri için hazırladığı CinemaStar depolama çözümlerinin, CinemaStar 7K1000.C ve CinemaStar 5K1000 kod adını taşıyan 3.5-inç boyutundaki yeni serileri, 160GB'tan başlayan ve 1TB'a ulaşan farklı kapasite seçenekleriyle geliyor ve 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden yeni sürücüler, SmoothStream adı verilen özel bir teknoloji ile AV uygulamalarına yönelik olarak performans optimizasyonu da yapabiliyorlar.

Yapılan açıklamaya göre CinemaStar 5K1000 serisi modellerde ayrıca CoolSpin teknolojisine yer verildiği ve bu sayede motor hızı optimizasyonu yapılırken farklı yük durumlarında güç kesilerek gürültü seviyesinin arttırılması hedefleniyorki Hitachi'nin açıklamasına bakılırsa, CoolSpin teknolojisi ile CinemaStar 5K1000 serisi sürücüler kullanım esnasında 2.4 bel seviyesinde gürültü yaratıyorlar.

Hitachi'nin son çeyrekte satışa sunmayı planladığı CinemaStar 7K1000.C ve CinemaStar 5K1000 serisi sabit disklerin fiyatları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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CinemaStar 5K1000