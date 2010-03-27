Hız aşırtmalı Fermi'ler de yolda: EVGA'dan GeForce GTX 470 SC ve GTX 480 SC

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Nvidia'nın resmi tanıtımı saatler önce yapılan Fermi tabanlı yeni nesil GeForce 4x0 serisi için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini duyuran ilk isimlerden biri EVGA oldu. Firma yaptığı açıklama ile GeForce GTX 470 SC (SuperClocked) ve GeForce GTX 480 SC (SuperClocked) modellerini lanse etti. Her ikisi de GF100 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni modelleri tasarım anlamında Nvidia'nın referans çizgisini korurken, teknik özellik açısındansa arttırılmış saat hızlarıyla farklılık yaratmayı başarıyorlar.

EVGA'dan gelen bilgilere göre GeForce GTX 470 SC modelinde grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemciler, 1250MHz'de ve bellekler de 3402MHz'de görev yapıyor. GeForce GTX 480 SC'de ise grafik işlem birimi 725MHz, paralel işlemciler 1450MHz'de ve bellekler de 3800MHz'de çalışıyor. 320-bit bellek veri yoluna, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 470 SC'den farklı olarak GTX 480SC, 480x paralel işlem birimi, 384-bit bellek veri yolu ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor.

EVGA yeni modellerinden GeForce GTX 480 SC'yi 529.99$, GeForce GTX 470 SC'yi ise 369.99$ seviyesinden satışa sunacak.

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