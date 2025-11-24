AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Kasım 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu haftanın yıldızı Gemini 3 oldu. Google'ın yeni büyük dil modeli, hem AI meraklılarını hem de sıradan kullanıcıları kısa sürede etkilemeyi başardı. Gemini 3'ün yanı sıra gelen Nano Banana Pro da bu hafta adından söz ettiren bir diğer yapay zeka oldu. Diğer yandan, bir süredir yapay zeka dünyasının gündeminden düşmeyen "AI balonu" ve donanım tedarik sıkıntıları bu hafta da gündemin başlıca maddeleri arasında yer aldı. Tüm bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google, En Gelişmiş Yapay Zeka Modeli Gemini 3’ü Kullanıma Sundu

Google, çok modlu zeka, gelişmiş mantık yürütme ve kodlama yetenekleriyle öne çıkan Gemini 3’ü kullanıma sundu. Bugüne kadar çıkan "en akıllı" yapay zeka modellerinden biri olan Gemini 3, bununla birlikte doğruluğu en yüksek model de olabilir. Çünkü paylaşılan ilk veriler, Gemini 3'ün diğer modellere kıyasla çok daha nadiren halisünasyon gördüğünü, yani yanlış bilgiler sunduğunu gösteriyor.

Gemini 3 Pro, doğal olarak çok modlu bir model olarak tasarlandı. Yani metin, görsel ve ses verilerini aynı anda işleyebiliyor. Örneğin, bir tarifin fotoğraflarını alıp bunu bir yemek kitabına dönüştürebiliyor veya bir video ders serisinden interaktif kartlar oluşturabiliyor.

Gemini 3'ün Yanı Sıra Nano Banana Pro da Tanıtıldı

Google, Nano Banana Pro olarak da bilinen Gemini 3 Pro Image isimli yeni görsel oluşturma modelini tanıttı. Şirket, yeni modelin önceki sürümlere kıyasla neredeyse her açıdan büyük ilerlemeler sağlandığını söylüyor. Google’ın açıklamasına göre yeni model, kullanıcının hayal ettiği sahneleri stüdyo kalitesinde tasarımlara dönüştürürken, daha yüksek kontrol, kusursuz metin yerleştirme ve gelişmiş dünya bilgisi sunuyor. Bu yeni modelin farklarından biri görsellere metin ekleme kısmında. Nano Banana Pro artık ayrıntılı infografikler ve şemalar hazırlayabiliyor ya da var olan bir görselin üzerine net ve okunabilir metinler ekleyebiliyor.

Nano Banana Pro ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılar günlük belirli bir üretim kotası bulunuyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri ise daha yüksek limite sahip. Bir görsel oluşturmak için Gemini uygulamasını açıp “Thinking” modelini seçmek yeterli.

Amazon, Tüm Vasıfsız İşleri Robotlara Devretmeyi Planlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın yükselişinin ciddi bir işsizlik krizine sebep olacağı yönündeki uyarılar, artık geleceğe dair kaygılar olmaktan çıkıyor. Bu hafta Amazon'un yaptığı açıklama, çok yakında milyonlarca kişinin işini robotlara kaptıracağını bir kez daha hatırlattı. Amazon Robotics’in teknoloji şefi Tye Brady, her türlü "vasıfsz" işi robotlara devretmeyi planladıklarını açıkladı. Bu sadece Amazon'da önümüzdek 5 yıl içinde yarım milyona yakın işin ortadan kalkması anlamına geliyor.

AB, Yapay Zekaya Yönelik Düzenlemeleri 2027'ye Erteliyor

Tam Boyutta Gör Amazon örneğinde de gördüğümüz üzere yapay zeka hayatın her alanında köklü değişiklikler yaparken, devletler bu toplumsal dönüşüme teknoloji şirketlerinin yön vermesine müsaade ediyor. Nitekim bu hafta Avrupa Birliği de bu yönde bir adım daha attı ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenlemelerini ileri bir tarihe attı. Ayrıca mevcut kurallar da hafifletildi.

Bu karar kapsamında, "yüksek riskli" kabul edilen yapay zeka uygulamalarına ilişkin sıkı kuralların yürürlüğe girme tarihi de Ağustos 2026'dan 2027'ye çekildi. Ertelemenin kapsamına biyometrik tanımlama sistemleri, trafik yönetimi, enerji ve altyapı hizmetleri, işe alım süreçleri, sınav ve değerlendirme sistemleri, sağlık hizmetleri, kredi değerliliği analizleri ve kolluk kuvvetlerinin yapay zeka kullanımı giriyor.

xAI, Grok'un Yeni Versiyonunu Tanıttı

Tam Boyutta Gör Bu hafta yeni bir model çıkaran tek şirket Google olmadı. xAI da X üzerinden kullanıcılara sunduğu Grok'un yeni versiyonunu tanıttı. Grok 4.1 adını taşıyan bu ara model, daha iyi düşünmenin yanı sıra kullanıcıya artık daha samimi tepkiler vermesiyle de öncülünden ayrışıyor. xAI, Grok ile sohbet eden kullanıcıların, sanki karşılarında zeki bir arkadaşları varmış gibi hissetmelerini istiyor. Grok 4.1 de bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görünüyor. Ancak Grok'un önceki modelleri gibi Grok 4.1 de eleştirileri beraberinde getirdi. Grok'un hassas konularda politik doğrucu olmayan cevaplar vermesi, hem Grok'un hem de Elon Muk'ın tepki toplamasına sebep oluyor.

Yapay Zeka Toplumsaal Düzeni Hızla Değiştirir

"AI Balonu" Endişeleri Gündemden Düşmüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamayla birlikte teknoloji hisselerinde yaşanan astronomik yükseliş, şimdi piyasalarda bir çöküş korkusu yaratmış durumda. Bu yüzden bu konu son dönemde yapay zeka dünyasında sıkça gündeme geliyor. Bu hafta da hem Google CEO'su Sundar Pichai, hem de Nvidia CEO'su Jensen Huang bu konuya değindi.

Piyasadaki irrasyonel unsurların farkında olduklarını söyleyen Pichai, yapay zeka balonunun patlaması durumunda Google’ın da etkilenebileceğini belirterek, “Hiçbir şirket bağışık olmayacak, biz de dâhil” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Jesen Huang ise böyle bir tehlikenin varlığına dair bir işaret görmediğini söyledi. Nvidia CEO'su “AI balonu hakkında çok fazla konuşuldu. Bizim bakış açımızdan çok farklı bir şey görüyoruz.” diyerek bu endişeleri yersiz bulduğunu dile getirdi.

Üreticiler GPU ve DRAM Talebine Yetişmekte Zorlanıyor

Tam Boyutta Gör Hem ülkelerin hem de özel sektörün yapay zeka altyapısına dev yatırımlar yapması, GPU ve DRAM'lere olan talepte patlama yaratmış durumda. Öyle ki üreticiler artık talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, yapay zekanın yol açtığı devasa DRAM talebine yetişebilmek için üretimi 8 kat arttırmayı planlıyor. Ancak bu bile yeterli olmayabilir. Nitekim Nvidia da bunu öngörüyor olsa gerek ki yapay zeka sunucularında, normalde akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellek tipine geçmeye karar verdi. Bu karar, önümüzdeki yıl bellek fiyatlarını iki katına çıkarabilir.

Tabii bu sırada GPU satışları da yavaşlamış değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bulut GPU’larının tamamen tükendiğini açıkladı. Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet gibi şirketlerin dev siparişleri sayesinde Nvidia, artık GPU'ları daha üretimi bile gerçekleşmeden satıyor. Bu durum, daha küçük çaplı AI girişimlerinin GPU temin etmesini giderek zorlaştırıyor.

Elon Musk'tan Sonra Jeff Bezos da Kendi Yapay Zeka Şirketini Kuruyor

Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu olarak tanıdığımız Jeff Bezos, kendi yapay zeka şirketini kuruyor. Şimdilik "Project Prometheus” olarak anılan bu yeni girişim, aynı Blue Origin gibi Amazon'dan bağımsız bir Jeff Bezos girişimi olacak.

6.2 milyar dolar gibi kayda değer bir yatırımla yola çıkan Project Prometheus, ChatGPT ve Grok gibi modellere rakip geliştirmek yerine farklı bir alana yönelecek. Bu yeni şirketin başlıca hedefi; yeni nesil bilgisayarların, otomobillerin, uzay araçlarının ve buna benzer yenilikçi teknolojilerin üretiminde kullanılacak yapay zekalar geliştirmek olacak. Robotik ve ilaç sektörleri de Project Prometheus'un odak noktaları arasında yer alacak.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zeka Araçları

Meta'nın yeni segmentasyo modeli SAM 3, videolardaki objeleri tanıyıp tek tek ayırabiliyor. Böylece kullanıcıların içeriğin sadece belli bölümlerini düzenlemesine olanak sağlıyor.

Diğer yandan SAM 3D ise tek bir görselden yola çıkarak üç boyutlu ortamlar yaratabiliyor.

Tencent'ın yeni açık kaynak kodlu modeli Hunyuan Video 1.5, son derece kompakt bir model olmasına karşın oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Hunyuan Video 1.5'un kompakt yapısı, bu üretken yapanın ortalama GPU'ya sahip sıradan bir bilgisayarda bile lokal olarak çalıştırılmasını sağlıyor.

Google DeepMind tarafından yayınlanan WeatherNext 2, hava durumu konusunda geleneksel modellerdan çok daha hızlı ve doğru tahminler üretebiliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Yapay zeka üretiminde telif tartışmas ı kullanıcı tarafına da sıçradı. Stable Diffusion modelini kullanarak bir markaya ait görselleri izinsiz bir şekilde kopyalayan ve kitap kapağı şeklinde satışa sunan 27 yaşındaki bir Japon hakkında dava açıldı.

ı kullanıcı tarafına da sıçradı. Stable Diffusion modelini kullanarak bir markaya ait görselleri izinsiz bir şekilde kopyalayan ve kitap kapağı şeklinde satışa sunan 27 yaşındaki bir Japon hakkında dava açıldı. OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu. GPT-5.1 ile sınırsız mesaj, dosya yükleme ve görsel oluşturma imkanı sunan sürüm, Haziran 2027’ye kadar kullanılabilecek.

sürümünü duyurdu. GPT-5.1 ile sınırsız mesaj, dosya yükleme ve görsel oluşturma imkanı sunan sürüm, Haziran 2027’ye kadar kullanılabilecek. Perplexity , Temmuz ayında tanıttığı yapay zekalı internet tarayıcısı Comet'i mobile de getirdi . Chrome'a rakip olan Comet, bu hafta Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

, Temmuz ayında tanıttığı yapay zekalı internet tarayıcısı . Chrome'a rakip olan Comet, bu hafta Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı. OpenAI , bir hafta önce Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi birkaç ülkede test etmeye başladığ ı grup sohbet özelliğini dünya geneline yayacağını açıkladı.

, bir hafta önce Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi birkaç ülkede test etmeye başladığ dünya geneline yayacağını açıkladı. Google , yakın zamanda kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı arama modu AI Mode 'da reklamlara yer vermeye başladı.

, yakın zamanda kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı arama modu 'da reklamlara yer vermeye başladı. Bu hafta yapay zeka odaklı bir etkinlikte konuşan Vladimir Putin, Rusya 'nın yapay zeka alanında önemli yatırımlar yapacağını ve nükleer enerji konusunda sahip oldukları kaynaklar sayesinde güçlü bir AI altyapısı kuracaklarını açıkladı.

'nın yapay zeka alanında önemli yatırımlar yapacağını ve nükleer enerji konusunda sahip oldukları kaynaklar sayesinde güçlü bir AI altyapısı kuracaklarını açıkladı. Microsoft ve Nvidia, yapay zeka alanda giderek daha iddialı hâle gelen Anthropic'e toplamda 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

