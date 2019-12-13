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Trafiğe uygun haliyle bile pistlerde adından sıkça söz ettiren Honda Civic Type R’ın pistlere özel yeni bir versiyonu tanıtıldı. Civic Type R TC adı verilen yarış aracının örtüsü ABD’de kaldırıldı.

Honda Performance Development (HPD) departmanı tarafından SRO TC America yarış serisi için geliştirilen model, Honda’nın Civic tabanlı yarış portfolyosu dahilinde Civic Si TCA ve Type R TCR arasında köprü görevi görecek. Honda Civic Type R TC’yi yalnızca yarış lisansına sahip Honda Racing Line üyeleri satın alabilecek. Profesyonel yarışçıları ve Type R meraklılarını hedef alan modelin fiyatı 89 bin 900 dolar.

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Peki standart Civic Type R’ın fiyatını ikiye katlayan Type R TC’de ne gibi özellikler var? Aracın ön tarafındaki ızgara ve hava girişleri daha fazla hava akışı sağlayacak şekilde güncellenmiş. Fiberglas malzemeden yapılan havalandırmalı motor kaputu, FIA onaylı 60 litre yakıt deposu, CSF imzalı radyatör ve yağ soğutucu, sınırlı kaydırmalı diferansiyel, geliştirilmiş fren sistemi, takla kafesi, OMP yarış koltukları ve altı noktadan bağlantılı emniyet kemerleri de Type R TC’nin özellikleri arasında.

Kaputun altında standart Civic Type R’dan tanıdığımız 2.0 litre VTEC turbo ünite bulunuyor. Söz konusu motor, aracın yer aldığı yarış serisine göre 270 ila 330 beygir arasında güç üretecek şekilde ayarlanmış. Motorun kombine edildiği 6 ileri manuel şanzıman da 3 ve 4’üncü vitesleri daha yüksek dayanımlı olacak şekilde elden geçirilmiş.