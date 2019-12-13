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    TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama

    Son günlerde tartışmaların odağında olan TEMSA, üretimin durdurulması ve haciz haberleriyle ilgili resmi açıklamada bulundu. TEMSA, "üretimi uygulanan hacizler yüzünden durdurmak zorunda kaldık" dedi.
    18 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama
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    İsviçreli True Value Capital Partner’s şirketine satılmasının ardından finansal sorunlarla gündeme gelen TEMSA’nın üretime iki hafta ara vermesi ve haciz iddialarıyla gündeme gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş.’den resmi açıklama geldi.

    TEMSA’nın hisselerinin 30 Mayıs 2019’da True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun bir şekilde devredildiği belirtilen açıklamada, “TEMSA’nın devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur.” denildi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Kia logosu ortaya çıktı"

    "Uygulanan hacizler nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldık"

    TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş.’nin tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içinde olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun en büyük göstergesi 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır.

    Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle Ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.



    https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/uretimi-durdurulan-dev-sirketten-aciklama-5507661/ Yorum Yaz
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    DragonLive 17 sa. en beğenilen
    Varlık Fonunun satın alıp ta ayağa kaldırdığı firma gören oldu mu :D ben görmedim de genelde hepsi zarar yazıyor
    Yanıtla +16
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    lazer__ 17 sa.
    kaldırımlarda park edecek yer yok,kafeler dolu,avmlerde kuyruk var,otoparklar dolu,tatil gelince otellerde yer yok, benzinliklerde sıra var,marketlerden millet poşet poşet alıyor,herkeşin elinde aypon var,caddeler lüks arabalardan geçilmiyor,halkpazarlarında iğne atsan yere düşmez,ramazan gelince pide kuyrukları var,starbuckslarda bi kahveye 15 20 lira veriyoğlağ,blek frideylerde alışveriş yapıyorlar,krismislerde çam ağaçları yok satıyor,pazar günleri sinemalarda bilet kalmıyor, her evde elektrik var,herkesin interneti var, herkesin sosyal medya hesabı var,eskiden fırın yoktu buzdolabı yoktu,yol yabdı,köprü yabdı, avrupada 1 tane domatesi kaç yurolara alamazsınız,nusret'in restoranı hep kalabalık,her sömestrede tatile gidiyorlar ,yaz gelince hep düğün var,hastanelerin yenidoğan birimlerinde yoğunluk var,forumun araba bölümü çok aktif,hurdacılar çöpleri atv ile topluyor,yerli araba gö?lerde,avrupa'da benzini tl çevirince burası daha ucuz,iskandinav ülkeleri battı,avrupadan ilerdeyiz,almanya kıskanıyor, hollanda 3.havalimanını çekemiyor

    kaldırımlarda park edecek yer yok,kafeler dolu,avmlerde kuyruk var,otoparklar dolu,tatil gelince otellerde yer yok, benzinliklerde sıra var,marketlerden millet...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    darkaura 16 sa. pCkOpAtuS
    uretim odakli bir ekonomikde uygulanabilecek pek cok cozum olur ama rant odakli bir ekonomide nadiren bu tip bir kurtarma gorursun, rant odakli ekonominin onceligi kanal istanbul gibi projelerle yeni rant alanlari yaratmaktir, kaynaklar buralara akar.
    uretim odakli bir ekonomikde uygulanabilecek pek cok cozum olur ama rant odakli bir ekonomide nadiren bu tip bir kurtarma gorursun, rant odakli ekonominin oncel...
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    Yanıtla +4
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    1 Avatar
    Bob Kelso 12 sa.
    Çok üzüldüm :(
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    Musty3535123 15 sa.
    böyle firmaların bu durumlara düşmesi insanın içini sızlatıyor..
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    interwap 17 sa.
    Temsa memsa bunlara gerek yok. Kapatın gitsin. Fabrika ve teçhizata el konup BMC'ye hibe edilsin. Hatta yerli ve milli oto burada üretilsin.
    Yanıtla +3
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    lazer__ 17 sa.
    kaldırımlarda park edecek yer yok,kafeler dolu,avmlerde kuyruk var,otoparklar dolu,tatil gelince otellerde yer yok, benzinliklerde sıra var,marketlerden millet poşet poşet alıyor,herkeşin elinde aypon var,caddeler lüks arabalardan geçilmiyor,halkpazarlarında iğne atsan yere düşmez,ramazan gelince pide kuyrukları var,starbuckslarda bi kahveye 15 20 lira veriyoğlağ,blek frideylerde alışveriş yapıyorlar,krismislerde çam ağaçları yok satıyor,pazar günleri sinemalarda bilet kalmıyor, her evde elektrik var,herkesin interneti var, herkesin sosyal medya hesabı var,eskiden fırın yoktu buzdolabı yoktu,yol yabdı,köprü yabdı, avrupada 1 tane domatesi kaç yurolara alamazsınız,nusret'in restoranı hep kalabalık,her sömestrede tatile gidiyorlar ,yaz gelince hep düğün var,hastanelerin yenidoğan birimlerinde yoğunluk var,forumun araba bölümü çok aktif,hurdacılar çöpleri atv ile topluyor,yerli araba gö?lerde,avrupa'da benzini tl çevirince burası daha ucuz,iskandinav ülkeleri battı,avrupadan ilerdeyiz,almanya kıskanıyor, hollanda 3.havalimanını çekemiyor

    1 Yanıt Yanıtla +13
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    dreamblue35 9 sa. lazer__
    hocam ne anlatmaya çalıştın pek anlayamadım yazdıklarından anladığım ülke varlık içerisinde ama bende yok mu diyorsun ?
    Yanıtla +1
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    nick bırakmamışsınız lan 17 sa. yeni yorumcu
    'üretimi uygulanan hacizler ' türkçe hocanıza selamlar
    Yanıtla +3
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    DragonLive 17 sa. en beğenilen
    Varlık Fonunun satın alıp ta ayağa kaldırdığı firma gören oldu mu :D ben görmedim de genelde hepsi zarar yazıyor
    Yanıtla +16
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    pCkOpAtuS 18 sa.
    Temsa için şöyle bir model uygulanabilir.
    Türkiye Varlık Fonu Temsa yı satın alıp ayağa kaldırabilir. Temsa şehiriçi toplu taşıma için elektrikli otobüs üretir hatta şehirler arası taşımacılık için bile ürün geliştirip şirket tekrar ayağa kalabilir.
    Türkiye için de çok iyi olur.
    Şehir içi toplu taşıma da belediyelerin yakıt masrafını azaltır , geliri artırır
    Sessiz ve daha çevreci olur.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    Some guy 17 sa. pCkOpAtuS
    Zaten doğalgazlı araba üretiyorlar bildiğim kadarıyla.
    Yanıtla +1
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    REV0 17 sa. pCkOpAtuS
    Sen Varlik Fonunu almamissin genc.

    Burada aciklandi:
    forum.donanimhaber.com/...
    Yanıtla +2
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    darkaura 16 sa. pCkOpAtuS
    uretim odakli bir ekonomikde uygulanabilecek pek cok cozum olur ama rant odakli bir ekonomide nadiren bu tip bir kurtarma gorursun, rant odakli ekonominin onceligi kanal istanbul gibi projelerle yeni rant alanlari yaratmaktir, kaynaklar buralara akar.
    Yanıtla +4
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    temsa, temsa haciz ve
    6 etiket daha temsa üretimi durdurdu temsa resmi açıklama Türkiye Gündemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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