TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama

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İsviçreli True Value Capital Partner’s şirketine satılmasının ardından finansal sorunlarla gündeme gelen TEMSA’nın üretime iki hafta ara vermesi ve haciz iddialarıyla gündeme gelmesi tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş.’den resmi açıklama geldi.

TEMSA’nın hisselerinin 30 Mayıs 2019’da True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun bir şekilde devredildiği belirtilen açıklamada, “TEMSA’nın devirden sonra da tüm faaliyetleri artarak devam etmiştir. Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracat 104 milyon dolara ulaşmıştır. Bu süreçte şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur.” denildi.

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"Uygulanan hacizler nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldık"

TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş.’nin tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içinde olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun en büyük göstergesi 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır.

Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle Ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/uretimi-durdurulan-dev-sirketten-aciklama-5507661/