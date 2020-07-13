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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

    Honor çok yakında yeni ürünlerini sergileyeceği bir etkinlik düzenleyecek. İlk oyun odaklı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanan marka 200W hızlı şarj teknolojisi sunacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor
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    Huawei'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Honor yakında 200W hızlı şarj teknolojisini tanıtacak. Yeni teknoloji ile birlikte dizüstü bilgisayarların 30 dakikada %50 şarj olması bekleniyor.

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    Weibo aracılığı ile sızdırılan bilgilere göre 200W güç adaptörü Honor'un yakında piyasaya süreceği oyun odaklı dizüstü bilgisayarda kullanılacak. Spesifikasyonlarında 20V voltaj ve 10A akım değerleri göze çarpıyor.

    Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor
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    Lansman 16 Temmuz'da

    Honor, 16 Temmuz'da yeni ürünlerini sergileyeceği bir konferans düzenleyecek. Şirketin etkinlik kapsamında AMD tabanlı yeni MagicBook Pro modelini ve ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıtması bekleniyor.

    Gelen son bilgilere göre MagicBook Pro, 65 watt şarjı destekleyecek. Çinli şirketin ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarı ise 200 watt gücünde hızlı şarj teknolojisi ile karşımıza çıkacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Acaba PD destekli mi?
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 2 sa.
    Direk şebekeyi bağlayalım?
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    dr_divx 2 sa.
    watt lar yükseliyor da, pil teknolojileri aynı nasıl olacak ? pil ömürleri çabuk azalacak gibi
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    birazda beynin arka lobuna falan radyasyon alasın var di mi !?

    kanser tedavisi görüken de foruma yazmayı unutma emi !!!
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    Mugetsuga 3 sa.
    "En büyük bizimkisi" yarışına hoş geldiniz.
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