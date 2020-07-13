Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Huawei'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Honor yakında 200W hızlı şarj teknolojisini tanıtacak. Yeni teknoloji ile birlikte dizüstü bilgisayarların 30 dakikada %50 şarj olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Çift arka kameralı Honor WaterPlay 8 tablet 31 Ekimde tanıtılacak

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir"

Weibo aracılığı ile sızdırılan bilgilere göre 200W güç adaptörü Honor'un yakında piyasaya süreceği oyun odaklı dizüstü bilgisayarda kullanılacak. Spesifikasyonlarında 20V voltaj ve 10A akım değerleri göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör

Lansman 16 Temmuz'da

Honor, 16 Temmuz'da yeni ürünlerini sergileyeceği bir konferans düzenleyecek. Şirketin etkinlik kapsamında AMD tabanlı yeni MagicBook Pro modelini ve ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıtması bekleniyor.

Gelen son bilgilere göre MagicBook Pro, 65 watt şarjı destekleyecek. Çinli şirketin ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarı ise 200 watt gücünde hızlı şarj teknolojisi ile karşımıza çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.