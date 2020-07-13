Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir

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Asus yeni oyun odaklı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket ROG Phone 3'ün üzerindeki örtüyü 22 Temmuz'da kaldıracak.

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Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM

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Tayvanlı markanın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı ZenFone 7 serisi hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Amiral gemisi telefonun Ağustos ayında çıkış yapacağı bildiriliyor.

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Snapdragon 865 ve 5G desteği

Seri kapsamında ZenFone 7 ve 7 Pro modelleriyle tanışacağız. Akıllı telefonların siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Ayrıca geçen yılki ZenFone 6 gibi çentiksiz ve deliksiz ekrana sahip olmaları bekleniyor.

ZenFone 7 üç sensör içeren "dönen kamera" mekanizmasına sahip olacak. Ayrıca Asus ROG Phone 3'ten daha ucuz olmasına rağmen aynı Snapdragon 865 işlemci, 5G desteği, 16 GB'a kadar RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

http://news.mydrivers.com/1/700/700131.htm

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