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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir

    Oyun odaklı ROG Phone 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanan Asus bir yandan da ZenFone 7 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında karşımıza çıkabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir
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    Asus yeni oyun odaklı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket ROG Phone 3'ün üzerindeki örtüyü 22 Temmuz'da kaldıracak.

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    Tayvanlı markanın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı ZenFone 7 serisi hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Amiral gemisi telefonun Ağustos ayında çıkış yapacağı bildiriliyor.

    Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir
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    Snapdragon 865 ve 5G desteği

    Seri kapsamında ZenFone 7 ve 7 Pro modelleriyle tanışacağız. Akıllı telefonların siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Ayrıca geçen yılki ZenFone 6 gibi çentiksiz ve deliksiz ekrana sahip olmaları bekleniyor.

    ZenFone 7 üç sensör içeren "dönen kamera" mekanizmasına sahip olacak. Ayrıca Asus ROG Phone 3'ten daha ucuz olmasına rağmen aynı Snapdragon 865 işlemci, 5G desteği, 16 GB'a kadar RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek.



    http://news.mydrivers.com/1/700/700131.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 2 sa. yeni yorumcu
    Telefonlar bile oyun oynatmaya döndü şaka gibi bir ortam yeterince oyun platformu var zaten gereksiz abi çok gereksiz insanları ahmaklaştırma projesi mi güdüyorsunuz ne yapıyorsunuz ?
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    Mugetsuga 3 sa.
    Zenfone Max Pro kullanıyorum Asus sağolsun daha da kendilerinden akıllı telefon falan almam.Evde 2 Zenfone Max pro, 1 Zenfone 4 mevcut bu arada. Hepsi de sorunlu.Max Prolarda kendi kendine kapanıp açılma, siyah ekranda kilitlenip kalma gibi problemleri mevcut.4'te ise hızlı şarj sorunu var. Aynı adaptörle diğer telefonlar hızlı şarj olurken Zenfone 4 işine gelirse hızlı şarj oluyor, işine gelmezse olmuyor.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 3 sa.
    Geçen sene bu telefonu alacak oldum, pek çok kullanıcı telefonun anakart sorunlu olduğunu bildirdiği için vazgeçtim. Yoksa gayet güzel kamerası olan, büyük bataryalı bir telefon. Umarım bu sene düzgün bir şekilde duyurulur.
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    enesbaylan 4 sa. yeni yorumcu
    bizim ülkeye gelsin de bizde alalım :) vergiler fazla olmazsa tabi alalım.
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    java (Tevfik Kaya) 5 sa. (düzenlendi)
    Amiral gemisi, hımmmm...
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