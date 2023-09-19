Honor 100 Pro yakında Snapdragon 8 Gen 2 ve 1.5K ekranla geliyor

Mobil cihaz sektörünün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station'a göre cihaz 1.5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Panelin yenileme hızı büyük olasılıkla tıpkı selefi gibi en az 120 Hz olacak. Gelelim donanım platformuna.
İşlemci ve diğer detaylar
Sızıntıda Honor 100 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Akıllı telefon çift ön kamera ile karşımıza çıkacak. Bellek ve pil açısından Honor 90 Pro ile benzer özelliklere sahip olması muhtemel.
Buna paralel olarak 5.000 mAh pil, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bekleyebiliriz. Honor 100 Pro'nun önümüzdeki ayın başlarında şirket içi testlere gireceği söyleniyor. Akıllı telefonun Kasım ayında piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.