Tam Boyutta Gör Honor 90 Pro geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket şimdi de Honor 100 Pro modelini sunmaya hazırlanıyor. Çin kaynaklı yeni bir sızıntı akıllı telefonun temel özelliklerini ve çıkış tarihini ortaya döktü.

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Mobil cihaz sektörünün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station'a göre cihaz 1.5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Panelin yenileme hızı büyük olasılıkla tıpkı selefi gibi en az 120 Hz olacak. Gelelim donanım platformuna.

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İşlemci ve diğer detaylar

Sızıntıda Honor 100 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Akıllı telefon çift ön kamera ile karşımıza çıkacak. Bellek ve pil açısından Honor 90 Pro ile benzer özelliklere sahip olması muhtemel.

Buna paralel olarak 5.000 mAh pil, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bekleyebiliriz. Honor 100 Pro'nun önümüzdeki ayın başlarında şirket içi testlere gireceği söyleniyor. Akıllı telefonun Kasım ayında piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

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Honor 100 Pro yakında Snapdragon 8 Gen 2 ve 1.5K ekranla geliyor