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    Anlık Bildirim

    Honor 100 Pro yakında Snapdragon 8 Gen 2 ve 1.5K ekranla geliyor

    Honor'un bir sonraki amiral gemisini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Güvenilir bir Çinli kaynak, Honor 100 Pro adı altında gelecek cihazla ilgili bazı detaylar ve çıkış tarihini paylaştı.
    Honor 100 Pro yakında Snapdragon 8 Gen 2 ve 1.5K ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor 90 Pro geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket şimdi de Honor 100 Pro modelini sunmaya hazırlanıyor. Çin kaynaklı yeni bir sızıntı akıllı telefonun temel özelliklerini ve çıkış tarihini ortaya döktü.

    Mobil cihaz sektörünün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station'a göre cihaz 1.5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Panelin yenileme hızı büyük olasılıkla tıpkı selefi gibi en az 120 Hz olacak. Gelelim donanım platformuna.

    Honor 100 Pro yakında Snapdragon 8 Gen 2 ve 1.5K ekranla geliyor Tam Boyutta Gör

    İşlemci ve diğer detaylar

    Sızıntıda Honor 100 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Akıllı telefon çift ön kamera ile karşımıza çıkacak. Bellek ve pil açısından Honor 90 Pro ile benzer özelliklere sahip olması muhtemel.

    Buna paralel olarak 5.000 mAh pil, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bekleyebiliriz. Honor 100 Pro'nun önümüzdeki ayın başlarında şirket içi testlere gireceği söyleniyor. Akıllı telefonun Kasım ayında piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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