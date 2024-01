Dünyanın en çok oynanan mobil oyunu Honor of Kings Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın her yerindeki oyunculara yüksek kaliteli oyun deneyimi sunmayı amaçlayan oyun markası Level Infinite, oyuncuların dünya çapında eğlence kalitesini artırmayı hedefleyen video oyun geliştirme ve işletme ekibi TiMi Studio Group ile birlikte MOBA (çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) oyunu Honor of Kings’in yakında Türkiye’deki oyuncular için mobil cihazlarda oynanacağını duyurdu.

Bugün itibarıyla kapsamlı ön kayıt programı başlatılan Honor of Kings için Türkiye’deki oyuncuları ön kayıt sürecine davet eden oyun, resmi çıkış tarihi öncesinde oyunculara oyun içi ödüller kazanma fırsatı da sunuyor.

Türkiye'den gelen oyuncuların katılımıyla belirli kilometre taşlarına ulaşıldığında, ön kayıt yapan tüm oyuncuların kazanacakları özel ödüller şu şekilde:

Oyunun sembolik kahramanlarından biri olan Ying

Ying’in Kızıl Püskül kostümü

500 Elmas

2000 Arcana Parçası

5000 oyun içi para

Sınırlı bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü

Ön kayıt ve ödüllerle ilgili daha fazla bilgi için: https://www.honorofkings.com/pre-register

2015 yılındaki ilk çıkışından bu yana Honor of Kings, Çin'de kültürel bir fenomen haline geldi ve 200 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 100 milyondan fazla günlük aktif oyuncuya sahip olarak dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu olmayı başardı. Honor of Kings, geçtiğimiz Mart ayında Çin dışında ilk adımlarını Brezilya'da attı ve başarılı lansmanıyla hem App Store hem de Google Play Store'da ücretsiz oyun listesinde 1 numarada yer aldı. Honor of Kings ayrıca Brezilya'da En İyi Google Play 2023 oyunu alanında Kullanıcıların Seçimi Ödülü'nü kazandı.

Sekiz yıllık sürecinde, Honor of Kings kendini dünya çapındaki MOBA oyuncularına "daha iyi bir oyun deneyimi" sunmaya adadı. Benzersiz kahraman tasarımı, dengeli oyun sistemi ve büyük dünya görüşü ile Honor of Kings, tüm oyunculara adil, heyecan verici ve benzersiz bir takım savaşı deneyimi sunuyor.

