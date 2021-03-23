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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil

    Honor markası tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Bugün tanıtımı yapılan Honor Pad 7 sekiz çekirdekli işlemci, 10.1 inç ekran ve 5.100 mAh'lik bataryayla geliyor.
    23 Mart 2021, 15:30 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil
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    Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor bugün yeni bir tablet çıkardı. Honor Pad 7 olarak adlandırılan cihaz geçtiğimiz yıl IFA 2020'de tanıtılan Honor Pad 6'nın devam modeli olarak karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor"

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    Tablet, ön panelin %80'ini kaplayan 10.1 inç boyutunda Full HD ekrana sahip. Temperli camla donatılan ekran TUV Rheinland sertifikası ile öne çıkıyor. Yani göz sağlığı açısından da onaylanmış durumda.

    Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil
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    Honor Pad 7, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Cihazın hafızası microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

    Çinli şirket yeni modelde 5.100 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş. Ayrıca tablet otofokus özellikli 5 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ön kamera, USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.1 ve SIM kart yuvası ile birlikte geliyor.

    Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil
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    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Yazılım tarafına baktığımızda Honor Pad 7'nin kutudan Android 10 işletim sistemi ve Magic UI 4.0 arayüzü ile çıktığını görüyoruz. Büyük ekran için özel olarak optimize edilen tablet dört farklı uygulama için bölünmüş ekran desteği sunuyor.

    Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil
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    Honor Pad 7, 26 Mart itibarıyla Çin'de satışa çıkacak. Donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:

    • 4/64 GB Wi-Fi - 215 dolar
    • 4/128 GB Wi-Fi - 261 dolar
    • 4/64 GB Wi-Fi + LTE - 246 dolar
    • 4/128 GB Wi-Fi + LTE - 292 dolar


    https://www.hihonor.com/cn/products/tablets/honor-pad7/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    viper17 (A ...) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    pil çok olmuş, 3000mah yeterdi.
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