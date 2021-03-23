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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor

    Apple kısa bir süre önce HomePod'un üretimine son verme kararı aldığını açıklamıştı. Şirketin ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
    23 Mart 2021, 13:00 (32 dk.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor
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    Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket, çok daha başarılı bir grafik çizen HomePod mini modelini ise üretimeye devam edecek. Gelen son bilgilere göre Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir"

    Bloomberg editörü Mark Gurman, söz konusu akıllı hoparlör hakkında bazı detaylar paylaştı. Gurman'a göre şirket Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show ve Facebook Portal cihazlarıyla rekabet edebilecek, üzerinde ekran ve kamera bulunan yeni bir HomePod modeli çıkarmayı planlıyor.

    Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor
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    Neler biliyoruz?

    Yeni nesil HomePod, FaceTime üzerinden görüntülü arama yapılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca dokunmatik ekranı sayesinde akıllı ev kontrol paneli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Cihazın özellikleri hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmayı umuyoruz.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/apple-homepod-mini-secret-sensor-for-smart-home-thermostats
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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