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Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket, çok daha başarılı bir grafik çizen HomePod mini modelini ise üretimeye devam edecek. Gelen son bilgilere göre Apple ekran ve kamera ile donatılmış yeni bir HomePod geliştiriyor.

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Bloomberg editörü Mark Gurman, söz konusu akıllı hoparlör hakkında bazı detaylar paylaştı. Gurman'a göre şirket Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show ve Facebook Portal cihazlarıyla rekabet edebilecek, üzerinde ekran ve kamera bulunan yeni bir HomePod modeli çıkarmayı planlıyor.

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Neler biliyoruz?

Yeni nesil HomePod, FaceTime üzerinden görüntülü arama yapılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca dokunmatik ekranı sayesinde akıllı ev kontrol paneli olarak kullanılabileceği söyleniyor. Cihazın özellikleri hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmayı umuyoruz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/apple-homepod-mini-secret-sensor-for-smart-home-thermostats

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