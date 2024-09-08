Honor yeni bütçe dostu telefonunu satışa sundu: Uygun fiyat, tatmin edici özellikler

Honor, yeni Play 9T modelini tanıtarak bütçe dostu akıllı telefonlar serisine bir yenisini ekledi. Cihaz, dikkat çekici özellikleri ve uygun fiyatı ile özellikle giriş seviyesi kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Play 9T, 2023 yılında piyasaya sürülen Play 8T’nin devamı niteliğinde ve bazı iyileştirmelerle geliyor.
Honor Play 9T, 6.77 inç büyüklüğünde bir TFT LCD ekranla donatılmış. Bu ekran, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip. İçerisinde Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemciye 12GB’a kadar RAM ile 256GB dahili depolama eşlik ediyor. Depolama alanı, cihazın kullanıcı ihtiyaçlarına geniş bir yelpaze sunarken, performans tarafında da günlük kullanımı rahatlıkla karşılayacak bir seviyede. Ayrıca, cihazda 8GB’a kadar sanal RAM genişletme desteği bulunuyor.
Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük pil kapasitesi. Honor Play 9T, tam 6,000mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu batarya, 35W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebiliyor ve uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera yer alırken, 8x’e kadar dijital zoom yapabilen bu kameraya, 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ve selfie çekimleri ile video görüşmelerde işlevsel bir deneyim sağlıyor.
Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü ses sunan ve %300 oranında ses yükseltme sağlayan bir ses sistemi ile donatılmış. Bu da kullanıcılara daha tatmin edici bir multimedya deneyimi sunmayı amaçlıyor. Honor Play 9T, Android 14 tabanlı MagicOS 8 ile kutudan çıkıyor.
Fiyatlandırmaya gelince, Honor Play 9T’nin başlangıç modeli (8GB RAM ve 128GB depolama) yaklaşık 141 ABD Doları fiyat etiketine sahip. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise yaklaşık 155 ABD Doları. En üst model olan 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği ise 183 ABD Doları civarında bir fiyata sahip.
Sonuç olarak, Honor Play 9T, uygun fiyatı ve geniş batarya kapasitesi ile giriş seviyesi kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.