Android 16’nın ilk önemli değişiklikleri gün yüzüne çıktı

Google, Android 15'in çıkışı için son hazırlıkları tamamlarken, Android 16'ya dair dedikodular da hızla yayılıyor. Android Authority'den Mishaal Rahman’ın son keşfi, Android 16’nın bildirimler ve hızlı ayarlar panelinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Google, yeni sürümde bildirim ve hızlı ayarlar için ayrı bir yaklaşım denemeyi planlıyor gibi görünüyor.
Bu değişiklikle, bir parmak hareketiyle ekranın üst kısmında ince bir bildirim paneli açılacak. Bu sayede, kullanıcılar ekranın tamamını kapatmadan bildirimlerini hızlıca kontrol edebilecekler. Ancak, hızlı ayarlara erişim için iki parmakla ekranı aşağı kaydırma gerekliliği üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu fikir, kullanıcılardan nasıl bir tepki alır bilinmez, çünkü daha karmaşık bir kullanım şekli gibi duruyor.
Yeni hızlı ayarlar paneli, genel hatlarıyla tanıdık olsa da, birkaç küçük değişiklik göze çarpıyor. Parlaklık kontrolü kendine özel bir alan kazanırken, diğer ayarlar biraz daha küçültülmüş. Ayrıca, hızlı ayarlar panelinde kaydırarak daha fazla ayara ulaşılabileceği belirtiliyor. Yine de, bu tasarım henüz tamamlanmamış ve Google’ın bu yeniliği Android 16’da gerçekten kullanıp kullanmayacağı kesin değil.
Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak. Ancak Android 16’ya dair bu yeniliklerin, telefon dünyasında nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.