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    Anlık Bildirim

    Android 16’nın ilk önemli değişiklikleri gün yüzüne çıktı

    Android dünyası nefesini tutmuş Android 15 sürümünü beklerken, bazı kaynaklar şimdiden Android 16’ya ilişkin bilgiler servis etmeye başladı. Peki bir sonraki sürümde bizleri neler bekliyor olacak?

    Android 16’nın ilk önemli değişiklikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Google, Android 15'in çıkışı için son hazırlıkları tamamlarken, Android 16'ya dair dedikodular da hızla yayılıyor. Android Authority'den Mishaal Rahman’ın son keşfi, Android 16’nın bildirimler ve hızlı ayarlar panelinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Google, yeni sürümde bildirim ve hızlı ayarlar için ayrı bir yaklaşım denemeyi planlıyor gibi görünüyor.

    Bu değişiklikle, bir parmak hareketiyle ekranın üst kısmında ince bir bildirim paneli açılacak. Bu sayede, kullanıcılar ekranın tamamını kapatmadan bildirimlerini hızlıca kontrol edebilecekler. Ancak, hızlı ayarlara erişim için iki parmakla ekranı aşağı kaydırma gerekliliği üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu fikir, kullanıcılardan nasıl bir tepki alır bilinmez, çünkü daha karmaşık bir kullanım şekli gibi duruyor.

    Yeni hızlı ayarlar paneli, genel hatlarıyla tanıdık olsa da, birkaç küçük değişiklik göze çarpıyor. Parlaklık kontrolü kendine özel bir alan kazanırken, diğer ayarlar biraz daha küçültülmüş. Ayrıca, hızlı ayarlar panelinde kaydırarak daha fazla ayara ulaşılabileceği belirtiliyor. Yine de, bu tasarım henüz tamamlanmamış ve Google’ın bu yeniliği Android 16’da gerçekten kullanıp kullanmayacağı kesin değil.

    Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak. Ancak Android 16’ya dair bu yeniliklerin, telefon dünyasında nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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