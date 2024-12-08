Bütçe dostu Honor X50 ulaştığı satış rakamlarıyla zirveyi zorluyor

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Honor’un yeni nesil akıllı telefonu Honor X50, üçüncü çeyrek akıllı telefon satışlarında dikkat çeken bir başarı elde etti. Canalys’in 2024 üçüncü çeyrek verilerine göre Honor X50, segmentindeki üst düzey rakipleri geride bırakarak en çok satan modellerden biri oldu. Honor X50, %2,8’lik pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşirken, Apple’ın iPhone 16 Pro Max modeli yakın bir pazar payıyla üçüncü sırada kaldı.

Bu başarıda Honor X50’nin uygun fiyat politikasının etkili olduğu düşünülüyor. Ortalama 200 dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken Honor X50, özellikle yüksek fiyatlı rakiplerine göre daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Karşılaştırıldığında iPhone 16 Pro Max, Honor X50’den yedi kat daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

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Honor X50’nin teknik özellikleri de fiyat-performans dengesi açısından kullanıcıların ilgisini çekiyor. Cihaz, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlüğü ve ekran altı parmak izi okuyucusuyla segmentinde öne çıkıyor.

Honor X50’nin bu başarısı, yalnızca Apple’ın üst düzey modellerini değil, diğer iddialı rakiplerini de geride bırakmasını sağladı. Örneğin, Redmi K70 Ultra gibi modellerin önünde yer alarak kullanıcıların bütçe dostu ve yüksek performans sunan telefonlara olan ilgisini ortaya koydu.

Honor X50’nin gösterdiği performans, uygun fiyatlı telefonların pazarın önemli bir bölümünü nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akıllı telefon pazarında rekabetin yalnızca üst segmentte değil, her fiyat aralığında yoğunlaştığı açıkça görülüyor.

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Honor X50 özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor