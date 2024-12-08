Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe dostu Honor X50 ulaştığı satış rakamlarıyla zirveyi zorluyor

    Akıllı telefon dünyasının odak noktası her ne kadar performans bazlı cihazlar olsa da, bütçe dostu modeller de fazlasıyla rağbet görmeye devam ediyor. Bu durumun son örneği ise Honor X50 oldu.

    Honor X50 özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Honor’un yeni nesil akıllı telefonu Honor X50, üçüncü çeyrek akıllı telefon satışlarında dikkat çeken bir başarı elde etti. Canalys’in 2024 üçüncü çeyrek verilerine göre Honor X50, segmentindeki üst düzey rakipleri geride bırakarak en çok satan modellerden biri oldu. Honor X50, %2,8’lik pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşirken, Apple’ın iPhone 16 Pro Max modeli yakın bir pazar payıyla üçüncü sırada kaldı.

    Bu başarıda Honor X50’nin uygun fiyat politikasının etkili olduğu düşünülüyor. Ortalama 200 dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken Honor X50, özellikle yüksek fiyatlı rakiplerine göre daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Karşılaştırıldığında iPhone 16 Pro Max, Honor X50’den yedi kat daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

    Honor X50’nin teknik özellikleri de fiyat-performans dengesi açısından kullanıcıların ilgisini çekiyor. Cihaz, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlüğü ve ekran altı parmak izi okuyucusuyla segmentinde öne çıkıyor.

    Honor X50’nin bu başarısı, yalnızca Apple’ın üst düzey modellerini değil, diğer iddialı rakiplerini de geride bırakmasını sağladı. Örneğin, Redmi K70 Ultra gibi modellerin önünde yer alarak kullanıcıların bütçe dostu ve yüksek performans sunan telefonlara olan ilgisini ortaya koydu.

    Honor X50’nin gösterdiği performans, uygun fiyatlı telefonların pazarın önemli bir bölümünü nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akıllı telefon pazarında rekabetin yalnızca üst segmentte değil, her fiyat aralığında yoğunlaştığı açıkça görülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gördüğüm rüyalar çıkıyor orta şeritten sola dönen ile sol şeritten düz giden çarpışırsa misol yan etkileri motosiklet direksiyon kilidi açılmıyor ankara en iyi toyota ustası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız