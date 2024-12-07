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    OnePlus’ın yeni tableti size oldukça tanıdık gelebilir

    Bir süredir yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştığı bilinen OnePlus, artık tanıtım tarihi için geri sayıma geçerken, gelen bilgiler bu cihazın tanıdık bir model olabileceğini gösteriyor.

    OnePlus’ın yeni tableti size oldukça tanıdık gelebilir Tam Boyutta Gör

    OnePlus'ın yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ve bu cihazın Oppo'nun kısa süre önce tanıttığı Pad 3 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu iddia ediliyor. Dijital Chat Station (DCS) isimli güvenilir bir kaynak, bu yeni tabletin detaylarını paylaştı. Verilen bilgilere göre, cihaz orta segment bir model olarak konumlandırılıyor.

    Sızdırılan teknik özellikler arasında, 11.6 inç boyutunda 2800 x 2000 çözünürlüğe sahip bir LCD ekran dikkat çekiyor. Ekran, 144Hz yenileme hızına sahip olacak. Tabletin gücünü MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisi sağlayacak. Ön ve arka tarafında 8 MP çözünürlüklü kameralar yer alacak. Ayrıca, cihaz 9.520 mAh kapasiteli bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediyor.

    Yeni tabletin Oppo Pad 3 ile olan benzerlikleri oldukça belirgin. Oppo Pad 3, 11.61 inç boyutunda ve 2800 x 2000 çözünürlükte LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 144Hz değişken yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Tablette 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca cihazın sadece 6.29 mm kalınlığında bir metal gövdesi bulunuyor ve 533 gram ağırlığında.

    Oppo Pad 3’te olduğu gibi, bu yeni OnePlus tabletin de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi modern bağlantı özelliklerine sahip olması bekleniyor. Yüksek kaliteli ses deneyimi için altı adet Hi-Res sertifikalı hoparlör yer alıyor. USB Type-C üzerinden ses desteği de sunan tablet, genel tasarımı ve teknik özellikleriyle kullanıcılarına güçlü bir orta segment deneyimi sunmayı hedefliyor. OnePlus’ın bu cihazı, küresel pazarda farklı bir marka adı altında sunma olasılığı yüksek görünüyor.

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