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Qualcomm’un giyilebilir teknolojiler için geliştirdiği yeni nesil yonga setiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kod adı “Aspen” olan ve model numarası SW6100 olarak geçen bu yeni işlemcinin, Snapdragon Wear W6 adıyla pazara sunulması bekleniyor. Halihazırda Pixel Watch 3 gibi cihazlarda kullanılan Snapdragon Wear W5’in yerini alacak olan bu yeni çip, performans odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni platformun en çarpıcı yönü, önceki modellerin aksine mevcut bir Qualcomm işlemcisinden türetilmemiş olması. Snapdragon Wear W6, tamamen akıllı saatler için özel olarak sıfırdan tasarlanıyor. İşlemcide bir adet yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet verimlilik odaklı Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca LPDDR5X RAM desteği sunması sayesinde, daha hızlı ve enerji verimli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Üretim süreci ise TSMC tarafından gerçekleştirilecek.

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Snapdragon Wear W6’nın işlemci mimarisi, kısa süre önce tanıtılan Samsung Exynos W1000 ile benzerlik gösteriyor. Bu da yeni nesil giyilebilir cihazlarda performans çıtasının yükselmekte olduğuna işaret ediyor. W5’te kullanılan dört adet Cortex-A53 çekirdeğinin yerine gelen bu yeni yapı, daha iyi çoklu görev yönetimi ve gelişmiş güç optimizasyonu sağlayacak gibi duruyor.

Qualcomm’un bu yeni yonga setini ne zaman tanıtacağı ise şimdilik net değil. Ancak gelen bilgiler, duyurunun Eylül ayında düzenlenecek Snapdragon Zirvesi’nde yapılabileceğine işaret ediyor. Eğer takvim bu şekilde ilerlerse, Snapdragon Wear W6 kullanan ilk akıllı saat modellerinin 2026 yılının başlarında raflarda yerini alması bekleniyor.

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Qualcomm’un Snapdragon Wear W6 işlemcisi gün yüzüne çıktı

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