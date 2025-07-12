Xiaomi YU7 Ultra sokaklarda ortaya çıktı: Süper SUV segmentine göz kırpıyor

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Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki iddiasını SUV segmentine de taşıyor. Şirketin kamuflajlı şekilde test sürüşüne çıkardığı YU7 Ultra modeli, geçtiğimiz günlerde Çin sokaklarında görüntülendi. Özellikle SU7 Ultra sedan ile elde edilen yüksek performans başarısının ardından gelen bu yeni hamle, gözleri tamamen Xiaomi’nin üzerine çekti.

Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da YU7 Ultra’nın dış görünüşündeki farklılıklar dikkat çekici. Standart YU7 tasarımını temel almasına rağmen, daha geniş hava girişleri, çıkıntılı çamurluklar ve yere daha yakın bir duruşla, sportif karakterini açıkça belli ediyor. Bu görsel ipuçları, aracın sadece görünümde değil, performansta da sınırları zorlayacağını gösteriyor.

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YU7 Ultra'nın, SU7 Ultra'da da kullanılan çift motorlu sistemi kullanacağı konuşuluyor. Bu sistemin 1.548 beygir gücü ve 1.770 Nm tork ürettiği belirtiliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.5 saniyede ulaşabileceği öngörülüyor. Aracın batarya kapasitesinin ise 93,7 kWh olması bekleniyor. Bu da onu, sınıfında olağanüstü hızlı ve güçlü kılacak donanımlardan biri haline getiriyor. Böyle bir hızlanma verisiyle YU7 Ultra, süper otomobilleri aratmayan bir sürüş deneyimi vadediyor.

Şirketten resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, modelin 2026 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise mevcut YU7 Max versiyonunun üzerine konumlandırılacağı için, 70.000 doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da onu sadece güçlü değil, aynı zamanda premium sınıfın da iddialı oyuncularından biri yapıyor.

Üstelik Xiaomi’nin planları bu araçla da sınırlı kalmayabilir. YU9 adı verilen daha büyük bir SUV modeli üzerinde çalışıldığı söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Yani şirket sadece performansa değil, ürün yelpazesine de ciddi bir genişleme getirmeye hazırlanıyor.

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Xiaomi YU7 Ultra sokaklarda ortaya çıktı: İşte tasarımı

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