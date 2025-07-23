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    Honor X70 satışa çıktıktan sonraki ilk üç gün boyunca zirveden inmedi

    Honor X70, satışa çıktığı ilk üç gün boyunca tüm platformlarda en çok satan model oldu. Farklı fiyat segmentlerinde zirveye yerleşen cihaz, özellikle dayanıklılığıyla kullanıcıların ilgisini çekti.

    Honor X70 en çok satılan modellerden biri oldu

    Honor’un yeni akıllı telefonu X70, piyasaya adım attığı ilk üç gün boyunca satış listelerini altüst etti. Tüm fiyat segmentlerinde ve büyük e-ticaret platformlarında zirvede yer alan model, özellikle sağlamlığı ve devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. Cihazın gördüğü yoğun ilgi, sadece teknik özelliklerine değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da fark yaratmasına bağlanıyor.

    Honor X70’in en çarpıcı özelliği, aşırı koşullarda bile ayakta kalabilen dayanıklı gövde yapısı. Öyle ki cihaz, üzerinden 193 tonluk bir maden kamyonu geçmesine rağmen çalışmaya devam etmiş. Hava tüfeğiyle yapılan atışlara karşı bile sağlam kalmayı başaran bu modelde “kurşun geçirmez yelek mimarisi” adı verilen özel bir yapı kullanılmış. İçerisinde bulunan havacılık sınıfı özel akışkan sayesinde 2,5 metreye kadar düşmelere karşı koruma sağlanıyor. Üstelik bu özellikleriyle Honor X70, dünyanın ilk "SGS Altın Beş Yıldız" düşme direnci sertifikasını alan akıllı telefonu olma unvanını da taşıyor.

    Cihazın pil performansı da en az dayanıklılığı kadar etkileyici. 8.300 mAh kapasiteye sahip batarya, yeni nesil Qinghai Lake teknolojisiyle geliyor. Üstelik hem 80W kablolu hem de kablosuz şarj desteği sunuyor; kablosuz şarj yalnızca üst modelde mevcut. Ekran tarafında ise 6,79 inçlik 1.5K çözünürlüğe sahip Honor Oasis panel yer alıyor. Göz koruma özellikleriyle öne çıkan bu ekran, 6000 nit'e kadar parlaklık sağlayabiliyor.

    Performans açısından da iddialı olan X70, Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunan cihaz, kamera tarafında ise optik görüntü sabitleyiciye (OIS) sahip 50 MP’lik ana sensörle donatılmış. Ayrıca IP69K seviyesinde suya ve toza karşı koruma, NFC, kızılötesi uzaktan kumanda ve çift stereo hoparlör gibi özellikler de kullanıcıya sunuluyor.

    Honor X70’in başlangıç fiyatı ise yaklaşık 193 dolardan başlıyor. Fiyat-performans dengesi, dayanıklılık seviyesi ve güçlü teknik özellikleriyle bu modelin, sadece ilk üç gün değil, önümüzdeki haftalarda da listelerde kalıcı olacağı konuşuluyor.

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