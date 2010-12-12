HP, 6 yazıcısını daha AirPrint uyumlu hale getirdi

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iOS 4.2'nin öne çıkan özelliklerinden AirPrint, artık daha fazla yazıcı destekliyor. Yazıcı pazarının önemli firmalarından HP, satışta olan 6 yazıcısının yazılım güncellemesi ile AirPrint desteği sunmasını sağladı.
HP'nin AirPrint sayfasında yaptığı güncellemede, aşağıda yer alan yazıcıların yayınlanan son yazılım güncellemesi ile AirPrint desteği vereceği belirtildi;
- Officejet 6500A e-AiO5
- Officejet 6500A Plus e-AiO5
- Officejet 7500A Wide Format e-AiO5
- Officejet Pro 8500A e-AiO5
- Officejet Pro 8500A Plus e-AiO5
- Officejet Pro 8500A Premium e-AiO5
Apple'ın iOS 4.2 ile sunduğu özellikler arasında yer alan AirPrint, kullanıcıların kablosuz ağlarına bağlı yazıcılardan direk çıktı almalarını sağlıyor.
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