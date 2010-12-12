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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, 6 yazıcısını daha AirPrint uyumlu hale getirdi

8 yıl
21,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 4.2'nin öne çıkan özelliklerinden AirPrint, artık daha fazla yazıcı destekliyor. Yazıcı pazarının önemli firmalarından HP, satışta olan 6 yazıcısının yazılım güncellemesi ile AirPrint desteği sunmasını sağladı.

HP'nin AirPrint sayfasında yaptığı güncellemede, aşağıda yer alan yazıcıların yayınlanan son yazılım güncellemesi ile AirPrint desteği vereceği belirtildi;

  • Officejet 6500A e-AiO5
  • Officejet 6500A Plus e-AiO5
  • Officejet 7500A Wide Format e-AiO5
  • Officejet Pro 8500A e-AiO5
  • Officejet Pro 8500A Plus e-AiO5
  • Officejet Pro 8500A Premium e-AiO5

Apple'ın iOS 4.2 ile sunduğu özellikler arasında yer alan AirPrint, kullanıcıların kablosuz ağlarına bağlı yazıcılardan direk çıktı almalarını sağlıyor.


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DH Misafiri 7 yıl
en kisa zamanda almak lazim birtane :)
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bmbj 7 yıl
Bu sadece hpde yokki canon,epson gibi diğer büyük yazici firmalarindada var =))
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mlhefe 8 yıl
apple ın farkı , koskoca markaları bile kendine ayak uyduruyor , aynı dokunmatik akıllı telefon ve tablet rüzgarı gibi ;)
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gerbay 8 yıl
HP önce mevcut laser yazıcılarına doğru düzgün windows-7 64 bit desteği versin...
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realbrutal 8 yıl
airprint olayı için wireless destekli yazıcılarda olur heralde dimi ancak.wireless modeme usbden bağlı yazıcılarda flan çalışması imkansız olur sanırım dimi?
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