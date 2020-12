HP OMEN 15 - İnceleme

Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı

The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak

2 hf.

The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı