HP OMEN 15 - İnceleme





Donanım Haber’den herkese merhabalar. Bu incelememizde sizlerle birlikte HP Omen 15 dizüstü bilgisayara yakından bakacağız.

HP, Omen serisi ürünleriyle özellikle oyuncuları hedef alan donanımlarla karşımıza çıkıyor. HP Omen 15 de 2020 model kasasıyla bu ailenin yeni üyelerinden. Oyuncu dizüstü bilgisayarı denildiğinde aklımıza genelde kaba görünüşlü cihazlar gelir. Ancak Omen 15 oldukça şık bir görünüme sahip. Gerek kapak üzerine konumlandırılan Omen logosu, gerek kasanın genel hatları gerekse de iç tasarımıyla oyuncu temasını zarif bir şekilde vermeyi başarmış. Diyelim ki oyun oynamayı hobi edinmiş bir iş insanısınız. Dizüstü bilgisayarınızı sürekli yanınızda taşıyıp onunla toplantılara giriyorsunuz. HP Omen 15 rahatlıkla bu tarz ortamlarda yanınızda bulundurabileceğiniz türden. Şahsen ben de abartılı detaylardansa sadelik ve şıklık seven bir oyuncu olarak HP Omen 15’in dizaynını oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Biraz daha detaylara inecek olursak bu dizüstü 15.6” lik mat ekranında 1920x1080 Full HD çözünürlük ve 144Hz tazeleme hızına sahip IPS panel ile birlikte geliyor. 3 tarafından inceltilmiş köşeleri sayesinde ekran/gövde oranı %80,95 oranına çıkarılmış. Sol altta tazeleme hızına vurgu yapan bir etiket, orta kısımdaysa OMEN yazısı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

HP’nin 878A model isimli anakartı üzerine kurulu olan sistemde Intel’in 10. nesil Core i7 10750H işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci Intel Turbo Boost Max 3.0 teknolojisiyle 4.8 GHz’e ve tek çekirdekte de maksimum 5.0GHz’e kadar yüksek saat frekanslarına ulaşabiliyor. Özellikle oyunlarda tek çekirdek performansının ve çalışma frekansının ön plana çıktığını düşünürsek bu değerler gayet iyi. Bellek tarafında 16 GB DDR4 2933 MHz bellekle desteklenen sistemde ekran kartı olarak Nvidia’nın RTX 2060’ı yer alıyor. Depolama tarafındaysa Samsung’un PM981a model isimli PCIe 3.0 arayüzünü kullanan 1TB’lık M.2 SSD’si bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

HP Omen 15 serisi farklı konfigürasyon seçenekleriyle de geliyor. Yani kullanım senaryolarınıza göre dilerseniz RTX 2070 Max-Q Design ekran kartlı veya Full HD çözünürlükte 300Hz tazeleme hızı ya da 4K çözünürlükte ekrana sahip HP Omen 15 modellerini de tercih edebilirsiniz. İhtiyaca göre değişen modellerin yanı sıra tüm modellerde ortak olarak kullanılan bazı özellikler ve teknolojiler de mevcut. Örneğin ses sistemi tarafında Bang & Olufsen ile iş birliğine gidilmiş ve HP Omen 15, DTS: X Ultra hoparlör çiftiyle donatılmış. Bu da oyunlarda, izlediğiniz film ve videolarda ya da dinlediğiniz müziklerde ayrıntılı bir duyum yakalamanıza olanak tanıyor. Sesin şiddetinin tek başına yüksek olması bir anlam ifade etmez. O nedenle dinlediğimiz sesleri detaylarını kaybetmeden duyabilmek önemli. Bu iş birliğinin HP Omen 15’in ses sistemine yaradığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ayrıca DTS’nin uygulama arayüzü üzerinden farklı kullanım senaryoları için kalibrasyon yapmanız da mümkün.

Tam Boyutta Gör

HP Omen 15, bağlantı portları konusunda da zengin bir dizüstü. Sol tarafta bir adet güç girişi, RJ-45 gigabit LAN ethernet portu, USB Type-A ve HDMI 2.0a bağlantı noktası, devamında da 3.5mm jack ve SD kart okuyucu yuvası yer alıyor. Sağ taraftaysa 2 adet USB Type-A, bir adet Mini Display Port ve Thunderbolt portları mevcut. Thunderbolt üzerinden dilerseniz bir Thunderbolt dock ünitesi bağlayarak daha da fazla porta sahip olabilir, RTX 2060 varken pek ihtiyacınız olmaz ama sisteminize harici bir ekran kartı bağlayabilir veya Type-C portuna sahip cihazlarınızı dizüstüne bağlayarak tam performanslı olarak kullanabilirsiniz. Kablolu bağlantıların yanı sıra WiFi 6 ve Bluetooth 5 desteği de mevcut. Kablosuz bağlantı ve dosya aktarım konusunda en güncel teknolojilerin kullanıldığını görmek güzel. WiFi 6 destekli bir modeme sahipseniz Gigabit’e varan hızlarda dosya aktarımı yapmak mümkün hale geliyor. Ek olarak ekranın üst kısmına dahili mikrofona sahip olan HP Wide Vision HD kamera yerleştirilmiş. Bu kamera 720p çözünürlüğe sahip ve toplantı ya da görüşme uygulamaları için yeterli görüntü ve ses performansını birlikte sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Sistem, ihtiyaç duyduğu gücü 200 Watt’lık adaptörden alıyor. Adaptör genel olarak yuvarlatılmış hatlara sahip olduğu için tuğla gibi adaptörlerden sıyrılmış ve şıklık konusunda dizüstüne ayak uydurmuş diyebiliriz. HP Omen 15 içerisinde 6 hücreli 70.9 Wh’lik Lityum iyon pil bulunuyor. Prize takılı değilken oyun oynamak isterseniz tam yük altında yaklaşık 2 saatlik bir kullanım sunarken karma kullanım senaryolarında bu süre 8 saate kadar çıkabiliyor. Tabi aynı anda açık olan uygulama sayısına ve sistemin ne kadar yüke girdiğine göre bu süreler değişiklik gösterebilir.

İlginizi Çekebilir

HP OMEN X 2S - İnceleme

HP Omen 15, 2,46 kg ağırlığıyla sınıfı için hafif ve taşıması kolay bir dizüstü. Ağırlık dengesi de iyi ayarlanmış. Ağırlık dengesinden kastım şu; dizüstü bilgisayarınız kapalı konumdayken tek elinizle ekranı kaldırdığınızda dizüstünün verdiği tepki. Eğer bu denge iyi ayarlanamamışsa ekranı açayım derken dizüstü komple kalkabiliyor veya sizi zorlayabiliyor. HP Omen 15’te ise açma/kapama işlemi son derece rahat. Gelelim touchpad ve klavyeye.

Tam Boyutta Gör

HP, Omen 15 modelinin touchpad’inde yine kendisine ait olan çok noktalı dokunma hareketi destekli Imagepad’e yer vermiş. Bu da fotoğraf görüntüleme ve düzenleme uygulamalarında çoklu parmak hareketleriyle yakınlaştırma/uzaklaştırma, görüntü yönünü çevirme gibi işlemleri pratik hale getirmeyi sağlıyor. Oyun oynarken elbette harici bir fare kullanmak gerek ki o tarafta da HP Omen ürün ailesinin çeşitli modelleri mevcut. Ancak oyun harici internette gezinirken veya ev konforunuzdan uzak bir alanda, ayakta ya da kucağınızda dizüstünü kullanmanız gerektiğinde de kullanımı rahat bir touchpad deneyimi vadettiğini söyleyebilirim. Şahsen uzun süre touchpad ile HP Omen 15’i kullandım ve herhangi bir zorluk çekmedim.

Tam Boyutta Gör

Klavye tarafında bizleri, 4 bölgeden RGB aydınlatmalı ve ince profilli tuşlar karşılıyor. Dizüstünün kompakt yapısını koruma açısından NumPad bölümüne yer verilmemiş. Dizüstülerde aşina olduğumuz üzere fonksiyon tuşları üzerinde RGB aydınlatmayı, ekran parlaklığını ve sesi açıp kapama, yürütülen medyayı oynatma, durdurma gibi ikincil fonksiyonlar mevcut. Güç düğmesi tuşların arasına yerleştirilmiş ve bana kalırsa güzel de olmuş. Klavyeyi kullanması rahat. Tuşların basış hissi ince profilli bir klavye için tatminkar. Klavyenin sağ üst kısmında OMEN logolu bir tuş yer alıyor. Bu tuş OMEN Command Center uygulamasını açıyor. OMEN Command Center’sa pek çok özelleştirmenin kapısını açıyor.

Tam Boyutta Gör

OMEN Command Center, HP Omen dizüstü modellerinin en önemli yardımcısı diyebiliriz. Uygulama içerisinde oyunlarınızı ve oyunlarınıza dair istatistiklerinizi görmek, oyunlara göre profiller oluşturmak mümkün. Bu profilleri, bulut senkronizasyonunu aktif ederek her yerden çağırabiliyorsunuz. Omen 15 menüsü altında ekran kartı, işlemci ve bellek ile ilgili kullanım ve sıcaklık değerlerini, indirme ve gönderme hızlarınızı ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Network Booster sekmesi altında uygulamaların interneti hangi öncelikle kullanacağını ayarlayabilir, oyunlarınıza öncelik vererek online oyunlardaki bağlantı performansınızı optimum seviyeye getirebilirsiniz. Lighting sekmesinden 4 bölgeden aydınlatmalı klavyeniz için her bir bölgeye renk atamaları yapabilir, hazır renkler veya isteğinize göre renklerle deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Performance Control sekmesinde sistemin dengeli mi yoksa oyunlar için maksimum gücü mü hedefleyerek çalışacağını seçebilir, fan hızını otomatik, maksimum veya manuel şeklinde ayarlayabilirsiniz. Graphics Switcher kısmında ise sisteminizin medya içerikleri, internette gezinme gibi düşük işlem gücü gerektiren uygulamalara göre mi yoksa oyunlar, içerik üretimi ve görsel düzenlemeler gibi yüksek güç isteyen durumlara göre mi optimize olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Command Center’ın sisteminizin performansı konusunda detaylı seçimlere sahip olması ve bunu öğrenmesi kolay bir arayüzle sunmasını beğendim.

Tam Boyutta Gör

OMEN Command Center’ın bir diğer özelliğiyse Remote Play yani uzaktan oynama. iOS veya Android cihazlarınıza OMEN Command Center uygulamasını kurduğunuz takdirde aynı ağ üzerindeki HP Omen dizüstü bilgisayarınıza bağlanarak oyunlarınıza telefonunuzun ekranından devam etmeniz mümkün. Bluetooth destekli bir kontrolcüyü telefonunuzla eşleştirdiğiniz takdirde oyunlarınızı telefonunuzun ekranında ve kablosuz kontrolcünüzle oynayabilmek güzel. Tabi performansınız modeminizin desteklediği bağlantı standartları ve sahip olduğunuz bağlantı hızlarına göre değişiklik gösterebilir. Bunu da unutmamak lazım. Kendi yaptığım denemelerde çoğunlukla akıcı bir deneyim elde ettiğimi söyleyebilirim.

OMEN Command Center, ayrıca yapay zeka destekli bir oyun koçuna sahip. Bu koç, oyunlardaki istatistiklerinizi analiz ederek oyunların hangi alanlarında ne ölçüde başarılı olduğunuzu, nerelerde eksikleriniz olduğunu, neleri geliştirebileceğinizi grafiksel veriler üzerinden size sunuyor. OMEN Command Center’ın bir oyuncunun ihtiyaçları gözetilerek oluşturulduğunu söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Bu kadar oyunlardan bahsettiğimize göre artık bu sistemin oyunlarda nasıl bir performans verdiğine de bakabiliriz. HP Omen 15 üzerinde yeni oyunlardan, yıllardır popülaritesini sürdürenlerden ve Ray Tracing desteğine sahip olanlardan bazılarını test ettik. RTX 2060’ın güncel oyunlar için Full HD çözünürlükte zaten gayet yeterli bir ekran kartı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle denediğimiz tüm oyunlarda performans değerleri tatmin edici seviyede kalmayı başardı. CS: GO gibi rekabetçi oyunlar 144Hz’lik panelin hakkını zaten veriyorlar ama grafikleriyle ön plana çıkan oyunlarda da bu ekran kartı çoğu zaman en yüksek ayarlarda bile 60 FPS’nin üzerinde kalmayı başarıyor. DLSS teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte gelecekteki oyunlarda da bu performansın korunacağını ön görebiliriz. Söz konusu dizüstü olunca bir önemli kriter de yüksek performansın sürdürülebilirliği ve sıcaklık değerleri.

Tam Boyutta Gör

Oyunlarda işlemci sıcaklığı genelde sahneye göre değişmekle birlikte 60 ila 80 derece aralığında seyretti. RTX 2060’taysa ortalama sıcaklık 60-65 dereceler civarındaydı. %100 yük altındaki uzun oyun oturumları sırasında gözlemleyebildiğim maksimum ekran kartı sıcaklığı 70-71 derecelerde oldu ki bu değerler, sadece dizüstü için değil masaüstü sistemler için bile gayet iyi. İşlemci sıcaklığı yer yer birkaç saniyeliğine 5 ila 10 derece civarı yükselişler gösterse de akabinde tekrar az önce bahsettiğim seviyelere indi. Dizüstülerde 90 derecenin üzerinde işlemci sıcaklıkları görmeye alışkın biri olarak bu dizüstünün soğutma performansını başarılı bulduğumu söyleyebilirim. HP Omen 15 içerisinde OMEN Tempest Cooling isimli 5 yönlü hava akışı sağlayan bir soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistemde bir adet ısı algılayıcı sensör yer alıyor. Bu sensör sistem içerisindeki parçaların ısınma durumlarını analiz ederek soğutma performansını iyileştirmeyi amaçlıyor. Kasanın hem alt kısmında hem arkasında hem de iki yanında hava akışını sağlayan yüzeyler yer alıyor. Sistemin her iki yanına yerleştirilen fanlar ve aralarına yerleştirilen ısı boruları soğuk havanın sisteme girmesi ve sıcak havanın dışarı atılmasında başrolü oynuyor. Bu sayede sistem tam yük altındayken dahi klavye üzerinde sıcaklık oluşmasını engelliyor. Soğutma söz konusu olunca sadece sıcaklık değerleri değil bu da önemli bir konu. Çünkü sıcaklık klavye üzerinde yoğunlaştığı zaman konforunuz önemli ölçüde azalır. Neyse ki HP Omen 15’te böyle bir durumla karşılaşmadım. Hatta bileğimi koyduğum kısım sistem hiç açık değilmişçesine soğuk kaldı diyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Başlangıçta da dediğim gibi barındırdığı özelliklerle HP Omen 15 hem oyuncuların ihtiyaçlarına hem de daha fazlasına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Örneğin bir video editör olarak HP Omen 15 ile hem oyun oynayabilmek, hem de işim gereği yaptığım çekimleri ara cihazlara ihtiyaç duymadan dizüstüne aktarıp videolarımı işleyebilmek benim açımdan oldukça tatmin edici bir deneyim oldu diyebilirim. Toparlayacak olursak HP Omen 15, el attığı her alanda iyi iş çıkarmış diyebiliriz. Ses sistemi konusunda başarılı, Thunderbolt’ta dahil olmak üzere bağlantı portları açısından zengin, tasarım olarak abartıya kaçmayan sade ve şık, soğutma performansı gayet iyi, performans özelleştirmeleri konusunda buna özel bir yazılımı var, kısacası HP, Omen 15 dizüstü modeline ihtiyaç duyulabilecek herşeyi yerleştirmiş ve bunu 2.5 kg’ın altında bir ağırlıkla kompakt bir kasada bizlere sunmuş. Şahsen bu dizüstünün deneyim ettiğim süre boyunca bana sunduğu performanstan son derece memnun kaldığımı söyleyebilirim.

Tam Boyutta Gör

Bu incelememizde sizlerle birlikte HP Omen 15 oyuncu dizüstü bilgisayarına yakından baktık. Bir başka incelemede görüşmek üzere.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.