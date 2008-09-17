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HP oyuncular için iki yeni fare hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP oyuncular için iki yeni fare hazırladı
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Global bilgisayar pazarına yön veren lider isimlerden HP'nin oyunculara olan ilgisi artarak devam ediyor. İki sene önce Alienware'in rakibi olan ve yüksek performanslı sistemleri ile tanınan VoodooPC'yi satın alarak bu yönde ciddi bir adım atan firma oradan gelen tasarım anlayışıyla oyunculara yönelik iki fare hazırladı.

HP'nin duyurduğu oyun farelerden ilki HDX Laser Mouse diğeri ise Laser Gaming Mouse VoodooDNA. HDX modeli 5 adet programlanabilir butona ve dikkat çekici bir tasarıma aship. 2400DPI'a kadar çözünürlük desteği sunabilen fare farklı ayarlar ve hassaslık seviyesi için 5x kullanıcı profilini kaydedebiliyor.

Diğer model olan VoodooDNA ise çok daha agresif ve iddialı bir tasarıma sahip. Oyuncuların ihtiyaç duyacağı pek çok ayarda değişiklik için HP VoodooDNA yazılımıyla gelen yeni fare 25 farklı profilin kayıt edilebilmesine de olanak tanıyor ve 3200DPI'lık çözünürlük desteğiyle birlikte geliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre, HP'nin HDX Laser faresi'nin yurt dışı satış fiyatı 39.99$, VoodooDNA modelinin yurt dışı satış fiyatı ise 59.99$ olacak.

HP oyuncular için iki yeni fare hazırladı
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älg 11 yıl
Çok şekil mouselar
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GT-FrkN 11 yıl
üstteki reaper edge nin aynısı gayet şık mouselar inş incelemesinide yaparsnz
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