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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP: webOS'li telefonlar 2011'de geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yakın dönemde 1,2 milyar dolara Palm'ı satın alarak, akıllı telefon pazarına iPaq'den sonra yeniden girmeye hazırlanan HP'nin webOS işletim sistemini esas alan yeni akıllı telefonları ve pazarı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Peki bu merak ne zaman yerini kullanıcı yorumlarına bırakacak ?

Bu sorumuzun cevabı firmanın kıdemli başkan yardımcılarından Eric Cador'dan geldi. Eric Cador, Barselona'da düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, yeni telefonları 2011 yılının başlarında gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Ancak bu açıklamadan da önemlisi Cador'ın yaptığı "Aslında biz, webOS'i satın aldık" açıklaması, HP'nin Palm'ı neden satın aldığını gözler önüne koyuyor.

Palm'ın Pre ve Pixi ile bu modellerin Plus versiyonlarında kullandığı webOS'i HP'nin tabletlere de uyarlayarak; sistemi daha geniş bir yelpazede kullanması bekleniyor.


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selahattın ısık 9 yıl
logo çok komik olmuş:=)
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BLUE MAnN 9 yıl
Fiyatlarıda alınabilir seviyede olursa ne ala tadından yenmez
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DOBERDEN2009 9 yıl
Ne kadar akıllı cıkarsa cıksın..İphoneyi etkılemez..İphone kullanan bır daha bırakamaz ne kadar olumsuzlukta yaşasa bazen ıp4 de sınyal sensor vs gıbı..Yinede bu tutkudan vazgecemez...
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Batuist 9 yıl
Aslında bir firmanın kendi işletim sistemini kullanması kadar avantajlı bir durum olamaz..mesela htc ya microsoft yada google işletim sistemi yapacak ki telefon üretsin.. hele motorola zaten adamları kurtaran google adroidi oldu.. bu firmalar işletim sistemi yapmasalar öylece açıkta kalırlar.. Artı istedikleri gibi geliştirebilmeleri ve destek verebilmeleride kendi ellerinde.. Ama işte uygulama desteği giriyor araya..
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Canka1 9 yıl
Piyasa akilli telefondan gecilmez olacak gibi. Bize ne gibi olumlu etkilerinin olacagini da zaman gosterecek.
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