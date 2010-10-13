HP: webOS'li telefonlar 2011'de geliyor

Yakın dönemde 1,2 milyar dolara Palm'ı satın alarak, akıllı telefon pazarına iPaq'den sonra yeniden girmeye hazırlanan HP'nin webOS işletim sistemini esas alan yeni akıllı telefonları ve pazarı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Peki bu merak ne zaman yerini kullanıcı yorumlarına bırakacak ?

Bu sorumuzun cevabı firmanın kıdemli başkan yardımcılarından Eric Cador'dan geldi. Eric Cador, Barselona'da düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, yeni telefonları 2011 yılının başlarında gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Ancak bu açıklamadan da önemlisi Cador'ın yaptığı "Aslında biz, webOS'i satın aldık" açıklaması, HP'nin Palm'ı neden satın aldığını gözler önüne koyuyor.

Palm'ın Pre ve Pixi ile bu modellerin Plus versiyonlarında kullandığı webOS'i HP'nin tabletlere de uyarlayarak; sistemi daha geniş bir yelpazede kullanması bekleniyor.