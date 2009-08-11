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HP Z serisi yeni iş istasyonlarında Asetek'in su soğutma sistemini kullanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP Z serisi yeni iş istasyonlarında Asetek'in su soğutma sistemini kullanıyor
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Sistem üreticileri için OEM su soğutma çözümleri hazırlayan Asetek, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin Z400 ve Z800 serisi iş istasyonları için hazırladığı yeni su soğutma çözümünü gösterdi. Intel tabanlı olan ve tek/çift işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebilen iş istasyonları için hazırlanan ve komple bir çözüm olarak dikkat çeken su soğutma sisteminin yüksek performans, uzun süreli kullanım ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıktığı belirtiliyor.

Başta grafik endüstrisi olmak üzere spesifik iş kollarında profesyoneller tarafından tercih edilen ve genellikle işlemciye tam yük bindiren özel uygulamların çalıştırıldığı iş istasyonlarında sessiz ve etkili soğutma büyük önem taşıyor. Asetek'in OEM odaklı özel su soğutma sistemi ile donatılan Z400 ve Z800 serisi iş istasyonları HP'nin resmi internet sitesinde 929$'dan başlayan satış fiyatları ile listelere giriş yapmış durumdalar.

HP Z serisi yeni iş istasyonlarında Asetek'in su soğutma sistemini kullanıyor
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ayzer 10 yıl
birşey soracağım?
bunlar su soğutmamı yoksa sıvı soğutmamı?
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artenis 10 yıl
derlı toplu ancak o fşyat biraz yuksek, gizli pompada dusuncurucu, arızada blok+pompa mı degısecek ?
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tarnat1985 10 yıl
İntelin, heatsing(Soğutucu) anakart montaj ayakları ve işlemcilerinin iğnesiz olması çok berbat birşey..3-4 tak-çıkardan sonra mutlaka ya anakartta yada işlemcide montaj hatası veriyor..
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DARTH_BLACK 10 yıl
HP de su soğutma sistemlerine girdiyse kısa zaman sonra birçok yeni firmanın bu sektöre atılacağıını düşünebiliriz ancak bu ürünlerin performansı beni endişelendiriyor zira blokdan pompalı sistemler pekde iyi sonuç vermiyorlar.
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