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HP'den Atom işlemcili yeni netbook; Mini 2140

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Atom işlemcili yeni netbook; Mini 2140
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Bilgisayar pazarına yön veren lider isimlerinde HP, netbook dünyasına VIA'nın C7 işlemcisini kullanan modeliyle adım atmış fakat daha sonra Intel'in Atom platformuna ağırlık vermeye başlamış hatta son günlerde Intel'in üreticilere uyguladığı Atom işlemcisinin kullanılacağı netbooklardaki ekran boyutu sınırlamasının gevşetilebilmesi için Intel ile görüşmelere başladığı da gündeme gelmişti.

HP yaptığı açıklamayla Intel'in Atom platformunu kullanan yeni mini-bilgisayarını tanıttı. Firmanın Mini 2140 isimli yeni netbook modeli, 10.1" boyutunda LED-backlit ekrana sahip. Tercihe göre 1024 x 576 veya 1366 x 768 çözünürlük desteğiyle gelecek olan netbook bilgisayarın 3 hücreli pil ile 1.17 Kg ağırlığında olduğu belirtilirken, sisteme 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom işlemcisi güç veriyor.

Alüminyum kasaya sahip olan HP Mini 2140 yine kullanıcı tercihine bağlı olarak 80GB/160GB'lık sabit disk veya 80GB'lık SSD alternatifleriyle satın alınabilecek. WiFi, Ethernet, dahili internet kamerası ve ExpressCard slotu gibi detaylara sahip olan mini-bilgisayarın, işletim sistemi olarak Windows XP, Vista, SuSe Linux veya FreeDOS alternatifleriyle satın alınabileceği bildiriliyor.

HP'nin satışına bu ay sonunda başlanması beklenen Mini 2140 modelinin 499$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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paryah 10 yıl
HP 2140'in 1366x768 cozunurluklu VE 6 Hücreli ve türkçe klavyeli modelini arıyorum. Nereden satın alabilrim? Kendim de araştırdım ama bir sonuca ulaşamadım..
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cumhurfatih 10 yıl
hpde yok ama su an acer 751 modelı var..11.6 inch ekran ve 1366 cozunurluk...8 saat plılı gıdıyor
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paryah 10 yıl
HP 2140'in 1366x768 cozunurluklu VE 6 Hücreli ve türkçe klavyeli modelini arıyorum. Nereden satın alabilrim? Kendim de araştırdım ama bir sonuca ulaşamadım..
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aslanemre58 10 yıl
Türkiye'de bende göremedim.Hp'nin ABD sitesinde 1366x768 seçeneğinin yanında coming soon yazıyor yani yakın bir zamanda gelecek
h10010.www1.hp.com/...
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gokhan1926 10 yıl
suan piyasada zaten 854 lira gündüz baktım alıcam ama insallah pişman olmam
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onderbirol 10 yıl
2140 review'ini buradan inceleyebilirsiniz.

notebookreview.com/...
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bodyman700 10 yıl
amd yi bekliyoruz şu atom zımbırtısına bir an önce cevap versinde ucuz ultra taşınabilir sistem sahibi olalım
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marvinous 10 yıl
HP'nin bu işletim sistemi alternatifleri hakkaten güzel olmuş :)
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