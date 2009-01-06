HP'den Atom işlemcili yeni netbook; Mini 2140

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Bilgisayar pazarına yön veren lider isimlerinde HP, netbook dünyasına VIA'nın C7 işlemcisini kullanan modeliyle adım atmış fakat daha sonra Intel'in Atom platformuna ağırlık vermeye başlamış hatta son günlerde Intel'in üreticilere uyguladığı Atom işlemcisinin kullanılacağı netbooklardaki ekran boyutu sınırlamasının gevşetilebilmesi için Intel ile görüşmelere başladığı da gündeme gelmişti.

HP yaptığı açıklamayla Intel'in Atom platformunu kullanan yeni mini-bilgisayarını tanıttı. Firmanın Mini 2140 isimli yeni netbook modeli, 10.1" boyutunda LED-backlit ekrana sahip. Tercihe göre 1024 x 576 veya 1366 x 768 çözünürlük desteğiyle gelecek olan netbook bilgisayarın 3 hücreli pil ile 1.17 Kg ağırlığında olduğu belirtilirken, sisteme 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom işlemcisi güç veriyor.

Alüminyum kasaya sahip olan HP Mini 2140 yine kullanıcı tercihine bağlı olarak 80GB/160GB'lık sabit disk veya 80GB'lık SSD alternatifleriyle satın alınabilecek. WiFi, Ethernet, dahili internet kamerası ve ExpressCard slotu gibi detaylara sahip olan mini-bilgisayarın, işletim sistemi olarak Windows XP, Vista, SuSe Linux veya FreeDOS alternatifleriyle satın alınabileceği bildiriliyor.

HP'nin satışına bu ay sonunda başlanması beklenen Mini 2140 modelinin 499$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.