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HP'den Intel Pine Trail tabanlı yeni netbook: Mini 210

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Intel Pine Trail tabanlı yeni netbook: Mini 210
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Netbook pazarının neredeyse tamamına hakim olan Intel Atom platformunun yenilenmesi, üreticiler arasındaki model rekabetini de hızlandırdı. Acer ciddi bir tehdit unsuru olarak arkadan hızla geliyor olsa da dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını bırakacak gibi görünmeyen HP, Pine Trail kod adını taşıyan Atom 2 tabanlı yeni netbook modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Resmi tanıtımı henüz yapılmayan Mini 210 isimli yeni netbook, 10.1-inç boyutunda ekrana sahip. Entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik gibi (GMA 3150) gibi detaylarla donatılan, Atom N450 (1.66GHz) işlemcisinin güç verdiği maliyet odaklı mini-bilgisayarda, 1GB bellek ve tercihe bağlı olarak 160GB veya 250GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor. Yine tercihe bağlı olarak 3 veya 6 hücreli pil ile satın alınabileceği açıklanan Mini 210'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor. Çok formatlı kart okuyucusu, entegre internet kamerası ve 10/100 WiFi gibi detaylara sahip olan netbook, ön sipariş listelerinde yer almaya başladı.

HP Mini 210 yurt dışında en az iki renk seçeneği (Siyah ve Mavi) ve 320$ - 400$ aralığında bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

HP'den Intel Pine Trail tabanlı yeni netbook: Mini 210
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dirokzan 9 yıl
keşke nvidia ION platformu ile donatılmış bir serisi de çıksa.
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aslanemre58 9 yıl

dirokzan

keşke nvidia ION platformu ile donatılmış bir serisi de çıksa.

Çoktan çıktı zaten adı da Mini 311

shopping.hp.com/...
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