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HP'den kurumsal müşteriler için yeni bir Panel PC: TouchSmart 9100

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den kurumsal müşteriler için yeni bir Panel PC: TouchSmart 9100
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, kurumsal müşteriler için hazırladığı "hepsi bir arada" formundaki yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın TouchSmart 9100 isimli yeni bilgisayarı, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen, Full HD uyumlu 23-inç ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcilerle konfigüre edilebilen yeni sistemin 500GB'a kadar sabit disk veya 64GB'a kadar SSD ile alınabileceği açıklanırken, grafik yongası olarak Nvidia'nın G200 kod adlı yeni bir entegre grafik birimini veya DirectX 10.1 destekli GeForce GT230 çözümünü kullanacağı açıklandı.

Dokunmatik kontrole olanak tanıyan TouchSmart 9100'e işletim sistemi olaraksa 32-bit ve 64-bit seçenekleriyle Windows 7'nin eşlik edecek. HP'nin kurumsal kullanımı hedeflediği TouchSmart 9100 modelini Aralık ayı içerisinde satışa sunması beklenirken, sistemin yurt dışında 1299$ olarak belirlenen başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulacğaı açıklandı.


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Sneker 10 yıl
Kurumsal firmalar otomasyon sistemlerinde kullanıyorlar...
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winars 10 yıl
birde lazer klavye olacaktı... işte o zaman tamamdır
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fx57 10 yıl
@sertacuygun, kurumsal müşteriler arasında bankalar da olmak birlikte sadece bankalarla sınırlı düşünmemek gerekiyor. Türkiye'de pek örneği görmesek te bu türde sistemler, yurt dışında mağazalar başta olmak üzere pek çok yerde kullanılabiliyor.
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sertacaygun 10 yıl
Bankamatiklerde mi kullanacaklar :D ?
Kurumsal müşteri n'apsın böyle cihazı ?
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