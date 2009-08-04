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HP'den Nvidia Tesla tabanlı yeni iş istasyonu; Z800

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Nvidia Tesla tabanlı yeni iş istasyonu; Z800
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Bilgisayar üretiminde sektörün lider isimlerinden HP, son kullanıcılar kadar profesyoneller ve spesifik iş kolları için özel sistem, sunucu ve iş istasyonları da hazırlamakta. Firmanın bu konudaki son gibişi Z800 kod adlı yeni iş istasyonu oldu. Nvidia ile iş birliği çerçevesinde hazırlanan yeni çözüm, Intel platformunu teme alıyor ve dört çekirdekli Xeon işlemcisinden (model tercihinde bulunulabilir) güç alıyor.

HP Z800'ün en dikkat çekici detayı olaraksa iki adet Nvidia Tesla GPU'sunu kullanması gösteriliyor. Bilindiği üzere Tesla serisi GPU'lar ile Nvidia, sahip olduğu grafik işlem teknolojisinin paralel işlem avantajlarını profesyonel uygulamalarda, bilimsel araştırmalarda, endüstriyel tasarım çalışmalarında, 3D tasarım uygulamalarında ve sismik keşiflerde kullanılmasını hedefliyor.

HP'nin iş iştasyonlarından sorumlu global pazarlama yöneticisi Jeff Wood, HP iş istasyonlarının kendi alanlarında zirvede yer alan, teknolojisinin sınırlarını zorlayan profesyonellerce tercih edildiğini, Nvidia Tesla GPU'su ile hazurlanan Z serisi yeni iş istasyonlarıyla özellikle kayar nokta hassasiyetli uygulamarın hedef alındığını dile getirdi. Tesla tabanlı HP Z800, 1839$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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