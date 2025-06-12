Tesla, merakla beklenen robotaksi hizmetini bu ay başlatıyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, otonom araç vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, 22 Haziran itibarıyla Austin, Teksas’ta halka açık ilk sürücüsüz robotaksi hizmetinin başlayacağını duyurdu. Bu gelişme, geçtiğimiz ay Austin sokaklarında sürücüsüz Model Y araçların test edildiğinin açıklanmasının ardından geldi.

Bu arada resmi olarak paylaşılan tarih 22 Haziran olsa da, Bloomberg'in daha önce paylaştığı bir iç yazışmaya göre şirketin 12 Haziran’ı da değerlendirdiği biliniyordu. Ancak bu tarih hiçbir zaman resmi olarak dile getirilmemişti. Bununla birlikte Musk, 22 Haziran tarihini “geçici” olarak nitelendirdi. Yani bu tarihte bir esneme payı söz konusu. Milyarder CEO aynı zamanda fabrikadan çıkan Tesla’ların sürücüsüz bir şekilde 28 Haziran’da müşterilerin evlerine otonom olarak gideceklerini söyledi.

Sürücüsüz Model Y sokakta görüldü

Robotaksi hizmetinin başlamasına günler kala, Austin’de direksiyonunda kimsenin bulunmadığı bir Model Y görüntülendi. Aracın üzerinde “Robotaxi” ibaresi, Tesla'nın Cybertruck logosuna benzer bir fontla yer alıyordu. Paylaşılan videolarda aracın yolcu koltuğunda bir kişinin oturduğu görülüyor, ancak bu kişinin rolü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sürücüsüz Model Y’yi, bir diğer Model Y’nin çok yakın mesafeden takip ettiği de görüntülere yansıdı.

Takip eden araçta bir sürücü bulunuyordu, ancak onun da kim olduğu veya görevde olup olmadığı bilinmiyor. Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, robotaksi araçlarının başlangıçta uzaktan izleneceğini ve sadece belirli, güvenli bölgelerle sınırlı olarak çalışacağını söylemişti.

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Zaten Tesla’nın başlangıç için hedefleri de çok büyük değil. Musk, yaklaşık 10 sürücüsüz araçla Austin’de sınırlı bir bölgede hizmete başlayacaklarını söylemişti. Musk, sistemin başarılı olması durumunda hızla daha fazla aracı devreye sokacaklarını belirtiyor.

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Tesla, merakla beklenen robotaksi hizmetini bu ay başlatıyor

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