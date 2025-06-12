Tesla, merakla beklenen robotaksi hizmetini bu ay başlatıyor

Bu arada resmi olarak paylaşılan tarih 22 Haziran olsa da, Bloomberg'in daha önce paylaştığı bir iç yazışmaya göre şirketin 12 Haziran’ı da değerlendirdiği biliniyordu. Ancak bu tarih hiçbir zaman resmi olarak dile getirilmemişti. Bununla birlikte Musk, 22 Haziran tarihini “geçici” olarak nitelendirdi. Yani bu tarihte bir esneme payı söz konusu. Milyarder CEO aynı zamanda fabrikadan çıkan Tesla’ların sürücüsüz bir şekilde 28 Haziran’da müşterilerin evlerine otonom olarak gideceklerini söyledi.
Sürücüsüz Model Y sokakta görüldü
Robotaksi hizmetinin başlamasına günler kala, Austin’de direksiyonunda kimsenin bulunmadığı bir Model Y görüntülendi. Aracın üzerinde “Robotaxi” ibaresi, Tesla'nın Cybertruck logosuna benzer bir fontla yer alıyordu. Paylaşılan videolarda aracın yolcu koltuğunda bir kişinin oturduğu görülüyor, ancak bu kişinin rolü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sürücüsüz Model Y’yi, bir diğer Model Y’nin çok yakın mesafeden takip ettiği de görüntülere yansıdı.
Takip eden araçta bir sürücü bulunuyordu, ancak onun da kim olduğu veya görevde olup olmadığı bilinmiyor. Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, robotaksi araçlarının başlangıçta uzaktan izleneceğini ve sadece belirli, güvenli bölgelerle sınırlı olarak çalışacağını söylemişti.
Zaten Tesla’nın başlangıç için hedefleri de çok büyük değil. Musk, yaklaşık 10 sürücüsüz araçla Austin’de sınırlı bir bölgede hizmete başlayacaklarını söylemişti. Musk, sistemin başarılı olması durumunda hızla daha fazla aracı devreye sokacaklarını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.