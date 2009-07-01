HP'den Opteron 2400 işlemcili yeni iş istasyonları

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Dünyanın lider bilgisayar üreticisi HP,iş istasyonu xw9400 ailesinin yeni üyelerini tanıtı.HP gücünü 6 çekirdekli AMD Opteron 2400-İstanbul-serisi işlemciden alan xw9400'in yeni üyelerinin özellikle mühendislik,katı modelleme yada birden fazla uygulamanın aynı anda çalışmasını gerektiren bilimsel alanlarda sorunsuzca kullanılacağını iddia ediyor.Yeni üyeler 2 çift 6 çekirdekli AMD Opteron 2400 işlemcileriyle geçmiş nesil 4 çekirdekli modellere göre watt başına %34 daha fazla performans sunuyor.

Hangi Opteron işlemcilerin kullanıldığı firma tarafından açıklanmasada,AMD'nin İstanbul işlemcileri 2.2GHz'den 2.6GHz'e kadar saat hızına sahip. Sistemler ayrıca AMD'nin FirePro V7750 iş istasyonu sınıfı grafik kartı ile geliyor.HP, 6-12 çekirdekli her iki model içinde net bir fiyat açıklanmasada,yeni ürünlerinin 1899 dolardan başlayan satış fiyatlarıyla piyasa sürüleceğini açıkladı.