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HP'den Opteron 2400 işlemcili yeni iş istasyonları

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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HP'den Opteron 2400 işlemcili yeni iş istasyonları
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Dünyanın lider bilgisayar üreticisi HP,iş istasyonu xw9400 ailesinin yeni üyelerini tanıtı.HP gücünü 6 çekirdekli AMD Opteron 2400-İstanbul-serisi işlemciden alan xw9400'in yeni üyelerinin özellikle mühendislik,katı modelleme yada birden fazla uygulamanın aynı anda çalışmasını gerektiren bilimsel alanlarda sorunsuzca kullanılacağını iddia ediyor.Yeni üyeler 2 çift 6 çekirdekli AMD Opteron 2400 işlemcileriyle geçmiş nesil 4 çekirdekli modellere göre watt başına %34 daha fazla performans sunuyor.

Hangi Opteron işlemcilerin kullanıldığı firma tarafından açıklanmasada,AMD'nin İstanbul işlemcileri 2.2GHz'den 2.6GHz'e kadar saat hızına sahip. Sistemler ayrıca AMD'nin FirePro V7750 iş istasyonu sınıfı grafik kartı ile geliyor.HP, 6-12 çekirdekli her iki model içinde net bir fiyat açıklanmasada,yeni ürünlerinin 1899 dolardan başlayan satış fiyatlarıyla piyasa sürüleceğini açıkladı.


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psychemy 10 yıl
cidden opteron sistem en düşük konf. ne olabilir ki 1899 dolardan başlasın.. bir de sözüm ona performans sistemleri üreticilerinin aptal fiyatlarına nispet bunu alıp oyun oynayacaksın.. :P
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Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: barbarosh

cidden opteron sistem en düşük konf. ne olabilir ki 1899 dolardan başlasın.. bir de sözüm ona performans sistemleri üreticilerinin aptal fiyatlarına nispet bunu alıp oyun oynayacaksın.. :P


Merak etmeyin, arkadaşlar, bunu alacak kişiler daha fazlasını bile gözden çıkarmıştır...Zaten sadece iş istasyonu monitörleri dediğin fiyattan satılıyor
...
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artenis 10 yıl
opteron sistem 2000 dolar altı ...
koray kızcak .
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fatihcanery 10 yıl
dünya yavaş yavaş türkiye'yi tanıyor,çok mutlu oluyorum. (futbol,basketbol,bilişim sektörü,beyaz eşya vs..)
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selcuksert38 10 yıl
bayagı satar ama performans için degıl ucuz oldugu için(i7 ye gore) bilindiği gibi...
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alirezzak 10 yıl
İstanbul İşlemcisi hızlı girdi piyasaya İntel önlem almazsa bayağı satar.
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