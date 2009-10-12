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HP'nin ION tabanlı netbook modeli Mini 311 güçleniyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'nin ION tabanlı netbook modeli Mini 311 güçleniyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Nvidia ION platformunu temel alan Mini 311 modelinde güncellemeye gidiyor. Firmanın mevcut versiyonu ION LE platformunu kullanan Mini 311 isimli netbook modelinde DirectX 9 destekli ION LE platformu yerine DirectX 10 destekli en güçlü ION çözümüne geçiş yapacağı söyleniyor. Ciddi bir performans güncellemesi ile gelecek olan sistemde 2GB yerine 3GB bellek kapasitesine yer verileceği ayrıca 250GB / 320GB kapasiteli sabit disk seçeneklerine ek olarak 80GB'lık SSD alternatifinin de ekleneceği belirtiliyor.

Intel Atom işlemcisinden güç alan ve GeForce 9400M yonga setiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen netbook, donanım tarafındaki yenilikleri yeni bir yazılım iler harmanlıyor ve Windows 7 ile birlikte geliyor. Açıklanan bilgilere göre HP Mini 311'e işletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik etmesi bekleniyor. 22 Ekim'de lanse edilecek 7. jenerasyon Windows işletim sistemiyle geliştirilmiş donanım özelliklerine sahip güncellenmiş versiyonunun satışa sunulması beklenen Mini 311'in en yüksek konfigürasyon seçeneği için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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emco 10 yıl
22 ekimde win7 ile lanse edildiğine göre kasım sonunda Türkiyemde satılması gerekir.ayrıca atom N280 çok yerinde bir seçim olmuş..
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mstkurt 10 yıl
benim aklıma yattı arkadaşlar bu hp mini netbook.

Hdmi olması ve ekran kartının olması işimi görür diye tahmin ediyorum. standart mini booklar 10.1 iken bunun 11.6 inch olanı da var. yani netbook ile notbook arası bi şey.

Tr'de satış fiyatı ne olur bilmiyorum ama amerikadan getirteceğim.
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propet 10 yıl
Harika bir şey olacak birde pil ömrü yüksek olursa işte bu denilebilecek bir alet..
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Majorümsü Minör 10 yıl
harika birşey olacakta fiyatı da güçlenecek aynı zamanda. hpnin sitesinde 459$dan başlıyor en düşük donanımlı 311c. Tr'ye gelince 1000 tl civarı olur diye düşünüyorum. artık şu ION netbooklar gelsin :)
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