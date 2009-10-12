HP'nin ION tabanlı netbook modeli Mini 311 güçleniyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Nvidia ION platformunu temel alan Mini 311 modelinde güncellemeye gidiyor. Firmanın mevcut versiyonu ION LE platformunu kullanan Mini 311 isimli netbook modelinde DirectX 9 destekli ION LE platformu yerine DirectX 10 destekli en güçlü ION çözümüne geçiş yapacağı söyleniyor. Ciddi bir performans güncellemesi ile gelecek olan sistemde 2GB yerine 3GB bellek kapasitesine yer verileceği ayrıca 250GB / 320GB kapasiteli sabit disk seçeneklerine ek olarak 80GB'lık SSD alternatifinin de ekleneceği belirtiliyor.

Intel Atom işlemcisinden güç alan ve GeForce 9400M yonga setiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen netbook, donanım tarafındaki yenilikleri yeni bir yazılım iler harmanlıyor ve Windows 7 ile birlikte geliyor. Açıklanan bilgilere göre HP Mini 311'e işletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik etmesi bekleniyor. 22 Ekim'de lanse edilecek 7. jenerasyon Windows işletim sistemiyle geliştirilmiş donanım özelliklerine sahip güncellenmiş versiyonunun satışa sunulması beklenen Mini 311'in en yüksek konfigürasyon seçeneği için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.