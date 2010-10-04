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HTC, 7 Ekim'de Tayvan'da yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor

HTC, 7 Ekim'de Tayvan'da yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.
8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarının en önemli isimlerinden HTC, 15 Eylül'de Londra'da yaptığı etkinlikte Desire HD ve Desire Z modellerini tanıtmıştı. Son dönemde adından sıkça söz ettiren ve ülkemizde de pazarını büyüten HTC, 7 Ekim tarihinde Tavyan'da düzenleyeceği yeni bir etkinliğin duyurusunu yaptı.

Akıllı telefon pazarını takip eden kullanıcıların aklına gelen ilk şey hiç süphesiz ki HTC'nin Windows Phone 7 destekli telefonunu tanıtacağı olmuştur fakat HTC'nin hazırladığı görselde yer alan "come see what HTC has dreamt up" sloganı bizlerde Windows Phone 7 işletim sistemli bir telefon dışında bir cihazın da tanıtılabileceği izlenimini yarattı.

HTC'nin 7 Ekim'de yapacağı etkinlikle ilgili sıcak haberleri yakından takip ediyoruz


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Batuist 8 yıl
Ayın 7sine denk gelmesi ise çok manidar olmuş...
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