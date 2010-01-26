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HTC Hero, Android 2.1'e Mart ayında kavuşuyor

9 yıl
18,2b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC Hero, Android 2.1'e Mart ayında kavuşuyor
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Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulan Android'li ilk akıllı telefon HTC Hero'nun, Android 2.1 güncelleştirmesi Mart ayında geliyor.

İrlandalı servis sağlayacısı Meteor'un destek biriminin konuyla ilgili HTC ile irtibata geçmesinin ardından ilk olarak Android 2.0 güncellemesinin Mart ayı içersinde yayınlanacağı bilgisi alınmış. Ancak sonradan HTC cephesinden gelen yeni bilgiye göre, Hero için Android 2.1 güncellemesinin Mart ayının sonunda HTC'nin internet sayfası aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Android 2.0'ın kullanıma sunulmasından aylar geçmesine rağmen güncellemenin gecikmesinin HTC'nin arayüzü Sense'in yeni işletim sistemiyle daha uyumlu hale getirilmesi üzerindeki çalışmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.


http://forums.meteor.ie/index.php?s=096c0e32b642747f0caa58e67b1f86c7&showtopic=404&st=20&p=2541&#entry2541 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
24-03-2010 tarıhınde HTC musterı hızmetlerı ıle yaptıgım gorusmede,
2.1 update'inin nısan sonunda olacagını soyledıler.
aslına bakarsanız, ilk once ocak ayı idi,
sonra subat oldu
daha sonra mart
sımdıde nısan sonu olmus
acıkcası ben temmuzdan once beklemıyorum ve HTC'ye artık hıc mı hıc gu-ven-mı-yo-rum
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Guest-9D9369ED2 9 yıl

DH Misafiri

24-03-2010 tarıhınde HTC musterı hızmetlerı ıle yaptıgım gorusmede,
2.1 update'inin nısan sonunda olacagını soyledıler.
aslına bakarsanız, ilk once ocak ayı idi,
sonra subat oldu
daha sonra mart
sımdıde nısan sonu olmus
acıkcası ben temmuzdan once beklemıyorum ve HTC'ye artık hıc mı hıc gu-ven-mı-yo-rum


amann boşver dostum xda daki romları kullanıp keyfine bak htc böyle adamı yarı yolda bırakır işte, bence de haklılar yeni modeller çıkarttılar niye eski telefonu güncellesinlerki ?
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laconf 9 yıl
Telefonunda market olmayanlar vending.apk dosyasını internetten bulup yükleyebilirler, ya da slideme.org gibi alternatif marketleri kurabilirler.
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nehuse 9 yıl
2.1 den sonra güncelleme olmayacakmış diye okudum hero için bu konuda bilgisi olan varmı ?
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underworldfb 9 yıl
HTC Hero kullananlar için mükemmel bir haber..
Yalnız en kısa sürede Türkiye için Android Market olayını çözüme kavuşturması gerekiyor HTC'nin.. Bana göre Android işletim sisteminin en büyük kalesi Android Market.. HTC'nin bunu en kısa sürede Google'ı ikna edip çözüme kavuşturacağına inanıyorum..
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oguzmete 9 yıl
market uygulaması google nexus one içinde standard cıkıyor bilginize..
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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TELESCOPE 9 yıl
acelemiz yok biz buradayız ,bilgilendirme için teşekkürler
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gun 9 yıl
Bu android işletim sistemi iyi güzelde her firma böyle kendine uyumlu hale getirecek diye uğraşır ve gecikirse anlamı kalmıyor ortak işletim sistemini kullanmanın.
Bence default olarak windows'u her pc'ye kurabildiğimiz gibi bunlarında işletim sistemi yüklenebilmeli. Yoksa HTC yada başkası yarın öbürgün uydurmuyorum derse iş yaş. Nerde ortak sürücü/sistem kullanılırsa o kadar iyi.
Eskiden ekran kartı üreticileri özel sürücü çıkartırlardı şimdi oda kalktı.
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