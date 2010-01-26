HTC Hero, Android 2.1'e Mart ayında kavuşuyor

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Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulan Android'li ilk akıllı telefon HTC Hero'nun, Android 2.1 güncelleştirmesi Mart ayında geliyor.

İrlandalı servis sağlayacısı Meteor'un destek biriminin konuyla ilgili HTC ile irtibata geçmesinin ardından ilk olarak Android 2.0 güncellemesinin Mart ayı içersinde yayınlanacağı bilgisi alınmış. Ancak sonradan HTC cephesinden gelen yeni bilgiye göre, Hero için Android 2.1 güncellemesinin Mart ayının sonunda HTC'nin internet sayfası aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Android 2.0'ın kullanıma sunulmasından aylar geçmesine rağmen güncellemenin gecikmesinin HTC'nin arayüzü Sense'in yeni işletim sistemiyle daha uyumlu hale getirilmesi üzerindeki çalışmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

http://forums.meteor.ie/index.php?s=096c0e32b642747f0caa58e67b1f86c7&showtopic=404&st=20&p=2541&#entry2541