HTC Hero, Android 2.1'e Mart ayında kavuşuyor

Haber Editörü
Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulan Android'li ilk akıllı telefon HTC Hero'nun, Android 2.1 güncelleştirmesi Mart ayında geliyor.
İrlandalı servis sağlayacısı Meteor'un destek biriminin konuyla ilgili HTC ile irtibata geçmesinin ardından ilk olarak Android 2.0 güncellemesinin Mart ayı içersinde yayınlanacağı bilgisi alınmış. Ancak sonradan HTC cephesinden gelen yeni bilgiye göre, Hero için Android 2.1 güncellemesinin Mart ayının sonunda HTC'nin internet sayfası aracılığıyla kullanıcılara sunulacak. Android 2.0'ın kullanıma sunulmasından aylar geçmesine rağmen güncellemenin gecikmesinin HTC'nin arayüzü Sense'in yeni işletim sistemiyle daha uyumlu hale getirilmesi üzerindeki çalışmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.
http://forums.meteor.ie/index.php?s=096c0e32b642747f0caa58e67b1f86c7&showtopic=404&st=20&p=2541&#entry2541 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.1 update'inin nısan sonunda olacagını soyledıler.
aslına bakarsanız, ilk once ocak ayı idi,
sonra subat oldu
daha sonra mart
sımdıde nısan sonu olmus
acıkcası ben temmuzdan once beklemıyorum ve HTC'ye artık hıc mı hıc gu-ven-mı-yo-rum
amann boşver dostum xda daki romları kullanıp keyfine bak htc böyle adamı yarı yolda bırakır işte, bence de haklılar yeni modeller çıkarttılar niye eski telefonu güncellesinlerki ?
Yalnız en kısa sürede Türkiye için Android Market olayını çözüme kavuşturması gerekiyor HTC'nin.. Bana göre Android işletim sisteminin en büyük kalesi Android Market.. HTC'nin bunu en kısa sürede Google'ı ikna edip çözüme kavuşturacağına inanıyorum..
Bence default olarak windows'u her pc'ye kurabildiğimiz gibi bunlarında işletim sistemi yüklenebilmeli. Yoksa HTC yada başkası yarın öbürgün uydurmuyorum derse iş yaş. Nerde ortak sürücü/sistem kullanılırsa o kadar iyi.
Eskiden ekran kartı üreticileri özel sürücü çıkartırlardı şimdi oda kalktı.