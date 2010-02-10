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HTC Legend'ın yeni bir fotoğrafı internete sızdı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sizlere ilk defa 2 ay önce duyurduğumuz HTC'nin Legend modeli kesinlik kazanıyor. Firmanın 2010 ürün portföyündeki Dizayn sınıfının bir üyesi olan HTC Legend'ın daha net yeni bir görseli gün yüzüne çıktı.

Tasarım açısından HTC'nin bir süre önce ülkemizde de satılmaya başlanan Android'li modeli Hero'u andıran Legend'da iddialara göre 3.2 inç boyutunda HVGA çözünürlüğün kapasitif AMOLED ekran bulunacak. Resimden de anlaşılacağı gibi ekranın altında konumlandırılan 4 adet fiziksel tuşun yanı sıra optik işaretleme birimine de yer verilmiş.

Qualcomm'un 600MHz frekansında çalışan MSM 7227 işlemcinden gücünü alacak olan Legend, Android işletim sistmemiyle gelecek. Özellikle işlemcisinden dolayı Hero'a göre özellikle grafik ve video alanlarından daha güçlü bir cihaz olması beklenen Legend'ın şimdilik HTC tarafından resmileştirilmediği için satış fiyatı ve kullanıcıyla buluşacağı tarih bilinmiyor.


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underworldfb 9 yıl
Gerçekten HTC markası, akıllı telefon piyasasının en üstünde yer alıyor..
Çıkardığı her yeni model birbirinden iddialı, birbirinden güçlü ve çok değişik kullanım alanlarına hitap ediyor hem dizayn olarak, hem işlemci gücü olarak, hem de işletim sistemi olarak..
Açıkçası HTC'den gelen haberleri merakla bekliyorum ve okuyorum.. Mükemmel işlere imza atıyorlar..
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cssbaycelebi 9 yıl
tasarımı çok dandik olmuş.
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