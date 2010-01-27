HTC Supersonic'in iki resmi daha yayınlandı

Dün haberlerimize de konu olan ve ilk resimlerini paylaştığımız HTC Supersonic'in daha kaliteli iki resmi daha yayınlandı. HTC Sense destekli Android 2.1 ile gelmesi beklenen Supersonic'in Mart ayında raflardaki yerini alacağı konuşuluyor.

Akıllı telefon üreticisi HTC'nin Supersonic'i, gücünü 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon işlemcisinden alıyor. HD2'deki TFT ekranın aksine 4.3 inçlik OLED ekranın kullanıldığı telefon özellikle WiMax bileşenleri sayesinde 4.Nesil iletişim ağını desteklemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yüzden Supersonic'in Amerika'da 4.Nesil iletişim hizmeti veren Sprint aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

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