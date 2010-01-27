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HTC Supersonic'in iki resmi daha yayınlandı

9 yıl
12,2b
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11
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dün haberlerimize de konu olan ve ilk resimlerini paylaştığımız HTC Supersonic'in daha kaliteli iki resmi daha yayınlandı. HTC Sense destekli Android 2.1 ile gelmesi beklenen Supersonic'in Mart ayında raflardaki yerini alacağı konuşuluyor.

Akıllı telefon üreticisi HTC'nin Supersonic'i, gücünü 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon işlemcisinden alıyor. HD2'deki TFT ekranın aksine 4.3 inçlik OLED ekranın kullanıldığı telefon özellikle WiMax bileşenleri sayesinde 4.Nesil iletişim ağını desteklemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yüzden Supersonic'in Amerika'da 4.Nesil iletişim hizmeti veren Sprint aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor.

HTC Supersonic'in iki resmi daha yayınlandı
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HTC Supersonic'in iki resmi daha yayınlandı
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EdnanBey 10 ay
Polonya
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udede 9 yıl
bekleye bekleye bu gidişle telefon alamayacam galiba htc hd2 sözde alacaktım ama android istiyorum marta kadar erteleyecem bu gidişle

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bynedim 9 yıl
HTC tasarım konusunda her yeni modelde kendini aşıyor.. Apple'a yaklaşmaya başladı..
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shavkat 9 yıl
OLED + Android + vs, muthis
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prot 9 yıl
HD2 ye android rom yapmak kolaylaşır :)
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talh4wk 9 yıl
güzel görünüyor , haber için teşekkürler
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Erasmus78 9 yıl
HD2 sır WM diye almadım. Sırf Android'i denemek için bu cihazı alacağım sanırım.
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shanke 9 yıl
Allah sahibine bağışlasın :))
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omkkio 9 yıl
HTC son sürat gidiyor walla maasallah. Artık optimum donanımlı telefonu bulup tek model üstünde yoğunlaşması daha iyi olacak sanki.
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