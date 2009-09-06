HTC Touch HD 2, daha hızlı bir işlemci ve Android platformuyla gelebilir

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HTC Touch HD

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli HTC'nin, açık kaynak tabanlı Google Android platformuna olan ilgisi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte ürünün gamının önemli bir kısmında Android platformuna yer vereceği söylenen HTC, geçtiğimiz yılın sonuna doğru lanse edilen ve özellikle 3.8-inç büyüklüğündeki ekranı ile öne çıkan Touch HD modelinin yerini alacak Touch HD 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, Touch HD 2 ile hem yazılım hem de donanım platformunda ciddi güncellemelere gidebilir.

Touch HD modelinde Windows Mobile 6.1 platformuna yer veren HTC, Touch HD 2'de platfrom değişikliğine giderek Android girişiminde bulunabilir. G1, Magic ve Hero modelleriyle Android tabanlı telefon üretiminde ciddi bir tecrübe kazanan firmanın, Touch HD 2 modelinde 6 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows Mobile 6.5 yerine Google Android platformunu kullanacağı belirtilirken donanım tarafında da güncellemelere gideceği ve ürün gamındaki üst seviye telefonlarda kullanılan 528MHz hızındaki Qualcomm işlemcisini 628MHz'de çalışan daha hızlı bir versiyon ile güncelleyebileceği üzerinde duruluyor.

Her ne kadar işlemci çalışma frekansı örneğin Samsung'un Jet modelinde kullanılan 800MHz'lik çözüm kadar hızlı olmasa da 100MHz'lik artış ile hem ciddi bir performans artışı sağlanacağı hem de işlemci saat hızı açısından Touch HD 2'nin, 600MHz'lik Samsung işlemcisi kullanan Apple iPhone 3Gs'in önünde yer alacağı belirtiliyor. Satışı devam eden güncel Touch HD modelindeki gibi 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.8-inç boyutunda ekrana sahip olacağı belirtilen HTC Touch HD 2'nin satış sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.