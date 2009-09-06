HTC Touch HD 2, daha hızlı bir işlemci ve Android platformuyla gelebilir

HTC Touch HD
Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli HTC'nin, açık kaynak tabanlı Google Android platformuna olan ilgisi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte ürünün gamının önemli bir kısmında Android platformuna yer vereceği söylenen HTC, geçtiğimiz yılın sonuna doğru lanse edilen ve özellikle 3.8-inç büyüklüğündeki ekranı ile öne çıkan Touch HD modelinin yerini alacak Touch HD 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, Touch HD 2 ile hem yazılım hem de donanım platformunda ciddi güncellemelere gidebilir.
Touch HD modelinde Windows Mobile 6.1 platformuna yer veren HTC, Touch HD 2'de platfrom değişikliğine giderek Android girişiminde bulunabilir. G1, Magic ve Hero modelleriyle Android tabanlı telefon üretiminde ciddi bir tecrübe kazanan firmanın, Touch HD 2 modelinde 6 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows Mobile 6.5 yerine Google Android platformunu kullanacağı belirtilirken donanım tarafında da güncellemelere gideceği ve ürün gamındaki üst seviye telefonlarda kullanılan 528MHz hızındaki Qualcomm işlemcisini 628MHz'de çalışan daha hızlı bir versiyon ile güncelleyebileceği üzerinde duruluyor.
Her ne kadar işlemci çalışma frekansı örneğin Samsung'un Jet modelinde kullanılan 800MHz'lik çözüm kadar hızlı olmasa da 100MHz'lik artış ile hem ciddi bir performans artışı sağlanacağı hem de işlemci saat hızı açısından Touch HD 2'nin, 600MHz'lik Samsung işlemcisi kullanan Apple iPhone 3Gs'in önünde yer alacağı belirtiliyor. Satışı devam eden güncel Touch HD modelindeki gibi 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.8-inç boyutunda ekrana sahip olacağı belirtilen HTC Touch HD 2'nin satış sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Htc yi bilmiyorum ancak, general mobile mwc2010 da htc hd2 nin tipkisinin aynisini Android kullanarak tanitmis. Yorumlari okudugumda htc hd2 yi androidli yapamadi ama general mobile yapti diye tanitiyorlar.
Android'li yapmamak gibi bir şey yok ki. İsterlerse yaparlar. HTC her firmaya mesafeli yaklaşıyor. Ne Android'e ne de Windows Mobile Phone'a tam olarak yaslanmadı. Hatta kendi işletim sistemi çıkartıyor. Kısaca şunu demek istiyorum. Adı geçen bu işletim sistemlerine eşit davranmaya çalışıyor. Bütün telefonlarını Android'li yapmayacağı gibi bütün telefonlarını WMP'de yapmaz.
Benim itirazım şudur: Neden telefonlarımıza hangi işletim sistemini yükleyeceğimizi kendimiz karar vermiyoruz da üreticiler veriyor? Bence böyle bir opsiyon olsun. Mesela, HTC Desire hem WMP hem de Android'li olsun.
bu üyelik kime ait?şikayet ettim ama şikayet görmezden gelindi?amacınız ne ne yapmaya çalışıyorsunuz?
nisan mayıs ayına hd3 yetişmesine imkan yok bence. yine kasım ayını bulacaktır, o da yurtdışında.
ama sağlam duyumlarım var diyosan o ayrı tabi :-)
selamlar
3g var ama görüntülü görüşme yok neden şaşırdın bu kadar.. 3g görüntülü görüşme değildir ki zaten ayrıca çok saçma bişey görüntülü görüşme bence.. Ilk bi hevesini alırsın 1 ay sonra bi daha yüzüne bakmassın bence.. Sokak ortasında çıkarıcan telefonu tutcan böyle karşında sesli sesli konuşcan karşındakinle görüntülü biçimde saçma bi hayli..
yeteri kadar reklamı yapılmayan bu ürünü sanırım tercih eden sayısı çok az olacaktır.
bir tanesi Proximity Sensor
digeri Ambient Light Sensor
hd2 de on vga kamera yoktur hd2 post unda alıp kullanan arkadaslar var htc nın sayfasında yazılan ozellıklere ınanmıyorsan kullanan arkadaslara sorabılırsın.Anladıgın kadarıyla cıhaz sendede var ama cıhazının ozellıklerını bılmıyorsun eger herkezın aksıne ve HTC fırmasının aksıne sen on kamera oldugunu ıddıa edıyorsan sendekı dunyada tek on vga kamerası bulunan cıhaz olabılır sanırım uretım bandında senınkıne yanlıslıkla on vga kamera takılmıs.
eger bu kadar ınat edıyorsan bır arkadasınla CIFT YONLU goruntulu konusma yaparsın ve vıdeo cekıp koyabılırsın ıste o zaman senden ozur dılerım .
Bu arada forumlarda yazılanlara gore on vga kameralı model 2010 yılında usa de satısa sunulacak
bu arada # Proximity Sensor
# Ambient Light Sensor ları bende copy paste yaptım ozur dılemem gerekıyormu senden