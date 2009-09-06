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HTC Touch HD 2, daha hızlı bir işlemci ve Android platformuyla gelebilir

9 yıl
91,9b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Touch HD 2, daha hızlı bir işlemci ve Android platformuyla gelebilir
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HTC Touch HD

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli HTC'nin, açık kaynak tabanlı Google Android platformuna olan ilgisi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıl ile birlikte ürünün gamının önemli bir kısmında Android platformuna yer vereceği söylenen HTC, geçtiğimiz yılın sonuna doğru lanse edilen ve özellikle 3.8-inç büyüklüğündeki ekranı ile öne çıkan Touch HD modelinin yerini alacak Touch HD 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, Touch HD 2 ile hem yazılım hem de donanım platformunda ciddi güncellemelere gidebilir.

Touch HD modelinde Windows Mobile 6.1 platformuna yer veren HTC, Touch HD 2'de platfrom değişikliğine giderek Android girişiminde bulunabilir. G1, Magic ve Hero modelleriyle Android tabanlı telefon üretiminde ciddi bir tecrübe kazanan firmanın, Touch HD 2 modelinde 6 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Windows Mobile 6.5 yerine Google Android platformunu kullanacağı belirtilirken donanım tarafında da güncellemelere gideceği ve ürün gamındaki üst seviye telefonlarda kullanılan 528MHz hızındaki Qualcomm işlemcisini 628MHz'de çalışan daha hızlı bir versiyon ile güncelleyebileceği üzerinde duruluyor.

Her ne kadar işlemci çalışma frekansı örneğin Samsung'un Jet modelinde kullanılan 800MHz'lik çözüm kadar hızlı olmasa da 100MHz'lik artış ile hem ciddi bir performans artışı sağlanacağı hem de işlemci saat hızı açısından Touch HD 2'nin, 600MHz'lik Samsung işlemcisi kullanan Apple iPhone 3Gs'in önünde yer alacağı belirtiliyor. Satışı devam eden güncel Touch HD modelindeki gibi 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.8-inç boyutunda ekrana sahip olacağı belirtilen HTC Touch HD 2'nin satış sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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mustafa1299 9 yıl
selam arkadaşlar, htc touch 2 gerçekten güzel bir pda. sanırım sadece görüntülü konuşma yok. walla kararsız kaldım, görüntülü konuşma yok die karar değiştirilir mi sizce?
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DH Misafiri 9 yıl
hd3 diye birşey çıkmıcak sadece bu senelik bilginize. htc nin tüm telefonlarıda android olcak bu seneki vede hd2 gibi bir telefon sürmicekler.
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canatali 9 yıl
Merhaba arkadaslar,
Htc yi bilmiyorum ancak, general mobile mwc2010 da htc hd2 nin tipkisinin aynisini Android kullanarak tanitmis. Yorumlari okudugumda htc hd2 yi androidli yapamadi ama general mobile yapti diye tanitiyorlar.
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cmake 9 yıl
canatali

Merhaba arkadaslar,
Htc yi bilmiyorum ancak, general mobile mwc2010 da htc hd2 nin tipkisinin aynisini Android kullanarak tanitmis. Yorumlari okudugumda htc hd2 yi androidli yapamadi ama general mobile yapti diye tanitiyorlar.



Android'li yapmamak gibi bir şey yok ki. İsterlerse yaparlar. HTC her firmaya mesafeli yaklaşıyor. Ne Android'e ne de Windows Mobile Phone'a tam olarak yaslanmadı. Hatta kendi işletim sistemi çıkartıyor. Kısaca şunu demek istiyorum. Adı geçen bu işletim sistemlerine eşit davranmaya çalışıyor. Bütün telefonlarını Android'li yapmayacağı gibi bütün telefonlarını WMP'de yapmaz.

Benim itirazım şudur: Neden telefonlarımıza hangi işletim sistemini yükleyeceğimizi kendimiz karar vermiyoruz da üreticiler veriyor? Bence böyle bir opsiyon olsun. Mesela, HTC Desire hem WMP hem de Android'li olsun.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar biraz sabirli olun HD3 gelecek nisan mayis ayinda.1,5 GHZ islemcisi ve 4.5 linc ekrani olacak.,ve ayni aylardada iphone 4G cikacak diye biliyorum.
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Vipracing 9 yıl
Bu konuar neden hortlatılır bür türlü anlamadım.
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Fake Hunter 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaslar biraz sabirli olun HD3 gelecek nisan mayis ayinda.1,5 GHZ islemcisi ve 4.5 linc ekrani olacak.,ve ayni aylardada iphone 4G cikacak diye biliyorum.



bu üyelik kime ait?şikayet ettim ama şikayet görmezden gelindi?amacınız ne ne yapmaya çalışıyorsunuz?
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sorayya 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaslar biraz sabirli olun HD3 gelecek nisan mayis ayinda.1,5 GHZ islemcisi ve 4.5 linc ekrani olacak.,ve ayni aylardada iphone 4G cikacak diye biliyorum.


nisan mayıs ayına hd3 yetişmesine imkan yok bence. yine kasım ayını bulacaktır, o da yurtdışında.

ama sağlam duyumlarım var diyosan o ayrı tabi :-)

selamlar

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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar ben kullanıyorum 2.camera yok cihazda ve sırf o yuzden satıyorum 2 haftalık cihaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkadşalr bende araştırdım evet ön kamera yok 3G var ama görüntülü konuşma yk alacaktım ama şimdi alsammı diye düşünüyorum.Touch hd vardı çalındı aynısını almak istemiyorum :S
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HyperioИ 9 yıl

DH Misafiri

arkadşalr bende araştırdım evet ön kamera yok 3G var ama görüntülü konuşma yk alacaktım ama şimdi alsammı diye düşünüyorum.Touch hd vardı çalındı aynısını almak istemiyorum :S


3g var ama görüntülü görüşme yok neden şaşırdın bu kadar.. 3g görüntülü görüşme değildir ki zaten ayrıca çok saçma bişey görüntülü görüşme bence.. Ilk bi hevesini alırsın 1 ay sonra bi daha yüzüne bakmassın bence.. Sokak ortasında çıkarıcan telefonu tutcan böyle karşında sesli sesli konuşcan karşındakinle görüntülü biçimde saçma bi hayli..
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DH Misafiri 9 yıl
yazılarınızı ilgi ile okudum satmak için elime aldığım hd2 de gerçekten ön vga kamera yoksa bu satışın çakıldığı anlamına gelir.
yeteri kadar reklamı yapılmayan bu ürünü sanırım tercih eden sayısı çok az olacaktır.
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nephelin 9 yıl
Alsace kardeşim, biz okuduğumuzu, netten gördüğümüzü, site bilgilerini veriyoruz. Şahsen o cihaz bende yok. HTC Touch HD de kardeşimde var. Velhasılın tekrar inceledim ürünle ilgili yorumları, arkadaşın dediği gibi bir sende var sanırım ön kameralı HTC Touch HD2. Ayrıca kardeş, kamera olur olmaz yani biz suçlayıcı bir şekilde çıkmıyoruz ki karşına, yanlışımız varsa özür de dileriz.
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hayyaatt 9 yıl
kim ne derse desin.bu cihazda ön kamera yok.Eger var deniyorsa o baska bir cühaz yada cakma bir cihazdır.O kadar....
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Alsace 9 yıl
Arkadaslar bu nedir?

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tazymazy35 9 yıl
Alsace

Arkadaslar bu nedir?

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bir tanesi Proximity Sensor
digeri Ambient Light Sensor
hd2 de on vga kamera yoktur hd2 post unda alıp kullanan arkadaslar var htc nın sayfasında yazılan ozellıklere ınanmıyorsan kullanan arkadaslara sorabılırsın.Anladıgın kadarıyla cıhaz sendede var ama cıhazının ozellıklerını bılmıyorsun eger herkezın aksıne ve HTC fırmasının aksıne sen on kamera oldugunu ıddıa edıyorsan sendekı dunyada tek on vga kamerası bulunan cıhaz olabılır sanırım uretım bandında senınkıne yanlıslıkla on vga kamera takılmıs.
eger bu kadar ınat edıyorsan bır arkadasınla CIFT YONLU goruntulu konusma yaparsın ve vıdeo cekıp koyabılırsın ıste o zaman senden ozur dılerım .
Bu arada forumlarda yazılanlara gore on vga kameralı model 2010 yılında usa de satısa sunulacak


bu arada # Proximity Sensor
# Ambient Light Sensor ları bende copy paste yaptım ozur dılemem gerekıyormu senden
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