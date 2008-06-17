HTC Windows Mobile 7'li telefonunu 1.çeyrek/2009 için hazırlıyor

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Hazırladığı akıllı telefonları ile pazarın lider oyuncularından biri olan ve geliştirdiği modelleri ülkemiz pazarında da kullanıma sunulan HTC, yılın kalan kısmı ve gelecek yıl için afresif bir yol haritası takip etmeyi ve yeni modellerini arka arkaya duyurmayı hedefliyor. Firmanın öncelikli gündem maddelerinden biri de yeni nesil işletim sistemleriyle donatılan çözümler olacak. HTC bölge yöneticilerinden biri olan Kevin Chen'in açıklamalarına bakılırsa firma önümüzdeki üç çeyrek dönem içerisinde Android ve Windows Mobile 7 tabanlı yeni akıllı telefonlarını pazara sunacak. İlk olarak Google'ın Android'ini esas alan model gelecek ve muhtemelen yılın son çeyreğinde kullanıma sunulacak. Onu takiben de Windows Mobile 7'li modelin gelecek yılın ilk çeyreğinde duyurulacağı bildiriliyor.