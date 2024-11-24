Huawei’den gelen son bilgiler bazı kullanıcıları üzebilir

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Huawei, kompakt telefon trendine karşı yeni bir yön belirliyor. Teknoloji dünyasında bu yıl kompakt amiral gemisi telefonlara olan ilgi yeniden artarken, Huawei bu alanda farklı bir strateji izlemeyi tercih ediyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre, şirketin 6,3 inçlik kompakt bir cihaz üzerinde çalışma planı bulunmuyor. Bunun yerine Huawei, önümüzdeki yıl büyük ekranlı ve ultra ince çerçeveli iki yeni seri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Mate 70 serisinin, 6,7 inçlik düz bir ekran ve 1.5K çözünürlükle dikkat çekmesi bekleniyor. Oldukça ince çerçevelere sahip olacak bu cihazların tasarımı, büyük ekranlara rağmen daha kompakt bir kullanım sunmayı hedefliyor. Aynı şekilde Pura 80 serisi ise 6,76 ve 6,78 inç arasında değişen dört tarafı kavisli ekran seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Her iki seride de ince çerçeveler sayesinde, büyük ekran boyutlarına rağmen elde tutuş hissiyatının daha rahat olması amaçlanıyor.

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Huawei’nin kompakt telefonlar konusunda bir adım atmaması, mevcut modellerde bu boşluğu doldurabileceği düşüncesine dayanıyor. Örneğin, halihazırda piyasada olan Huawei Pura 70, 6,6 inçlik ekranıyla oldukça kompakt bir deneyim sunuyor. Bu yaklaşım, tasarım ve yazılım optimizasyonlarıyla daha küçük bir cihaz hissiyatı yaratmaya odaklanıyor. Şirketin, Pura 80 serisi ile bu kullanıcı grubuna hitap etmeyi sürdürebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Mate 70 serisinin resmi lansmanı 26 Kasım’da gerçekleşecek. Huawei, bu seri için ön siparişleri bir hafta öncesinden açtı ve yalnızca ilk 10 saatte 130 binin üzerinde kayıt alındı. Bu sayının artması bekleniyor. Seride Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modelleri yer alıyor. Mate 70 ve Mate 70 Pro, siyah, beyaz, yeşil ve mor renk seçenekleriyle sunulurken, Mate 70 Pro+ modelinde altın ve gökyüzü mavisi gibi farklı tonlar da bulunacak. Ayrıca, serinin depolama kapasiteleri 256 GB’tan 1 TB’a kadar geniş bir yelpazede sunuluyor.

Tasarım tarafında ise Mate 70 serisi, büyük bir dairesel kamera modülü ve altın detaylı bir halka ile öne çıkıyor. Bu modül, ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve derinlik sensörlerini barındırıyor. Cihazlar, yuvarlatılmış kenarları ve dokulu arka panelleriyle hem modern hem de şık bir görünüm sunuyor. Kamera modülünün Mate 60’a kıyasla daha belirgin olduğu dikkat çekiyor. Huawei, bu serisiyle büyük ekran ve minimal çerçeve tasarımını bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

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