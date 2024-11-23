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    FreeBuds Pro 4, Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

    Kablosuz kulaklık pazarının iddialı isimlerinden biri olan Huawei, yakın zamanda FreeBuds Pro 4 modeliyle karşımıza çıkacak. Ancak bu model Çinli marka için başka anlamlara da geliyor.

    FreeBuds Pro 4, Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı olacak Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni nesil kulaklık modeli FreeBuds Pro 4’ü sonunda duyurdu. Şirketin HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle gelen ilk kulaklık modeli olacak olan FreeBuds Pro 4, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

    Huawei’nin resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan bir görsel, FreeBuds Pro 4’ün genel tasarım hatlarını gözler önüne serdi. Önceki modellerle benzer bir form faktörüne sahip olan kulaklıklar, tasarımda yapılan küçük ama dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Özellikle yan ve arka kısımlarda görülen ızgara desenleri estetik bir dokunuş sunarken, kulaklıkların siyah-metalik yüzeyi ve altın detaylarla zenginleştirilmiş şık bir görünüm kazanmış. Ayrıca, kulaklık sapında bulunan altın Huawei Sound logosu ve bu logoyu çevreleyen altın halka, kulaklıkların premium bir hissiyat sunduğunu gösteriyor.

    Huawei, FreeBuds Pro 4’ü 26 Kasım’da düzenlenecek Mate Markası Festivali kapsamında tanıtmayı planlıyor. Aynı etkinlikte Mate 70 akıllı telefon serisi gibi diğer yeni ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.

    Yeni modelin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, selefi olan FreeBuds Pro 3’ün sunduğu gelişmiş özellikler dikkate alındığında, FreeBuds Pro 4’ün çıtayı daha da yükselteceği düşünülüyor. FreeBuds Pro 3, aktif gürültü engelleme 3.0 teknolojisi, 1.5 Mbps kayıpsız ses iletimi sağlayan Kirin A2 çipi ve QuietCall 2.0 gibi özellikleriyle büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca, 7 saate kadar kesintisiz müzik dinleme süresi sunan bataryası, şarj kutusuyla birlikte toplamda 30 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. FreeBuds Pro 4’ün bu özellikleri geliştirerek, yapay zeka destekli yeni işlevler sunması bekleniyor.

    Huawei’nin, hem tasarım hem de teknoloji açısından iddialı bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacağı şimdiden netleşmiş durumda. Resmi lansman yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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