FreeBuds Pro 4, Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Huawei, yeni nesil kulaklık modeli FreeBuds Pro 4’ü sonunda duyurdu. Şirketin HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle gelen ilk kulaklık modeli olacak olan FreeBuds Pro 4, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.
Huawei’nin resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan bir görsel, FreeBuds Pro 4’ün genel tasarım hatlarını gözler önüne serdi. Önceki modellerle benzer bir form faktörüne sahip olan kulaklıklar, tasarımda yapılan küçük ama dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Özellikle yan ve arka kısımlarda görülen ızgara desenleri estetik bir dokunuş sunarken, kulaklıkların siyah-metalik yüzeyi ve altın detaylarla zenginleştirilmiş şık bir görünüm kazanmış. Ayrıca, kulaklık sapında bulunan altın Huawei Sound logosu ve bu logoyu çevreleyen altın halka, kulaklıkların premium bir hissiyat sunduğunu gösteriyor.
Huawei, FreeBuds Pro 4’ü 26 Kasım’da düzenlenecek Mate Markası Festivali kapsamında tanıtmayı planlıyor. Aynı etkinlikte Mate 70 akıllı telefon serisi gibi diğer yeni ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.
Yeni modelin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, selefi olan FreeBuds Pro 3’ün sunduğu gelişmiş özellikler dikkate alındığında, FreeBuds Pro 4’ün çıtayı daha da yükselteceği düşünülüyor. FreeBuds Pro 3, aktif gürültü engelleme 3.0 teknolojisi, 1.5 Mbps kayıpsız ses iletimi sağlayan Kirin A2 çipi ve QuietCall 2.0 gibi özellikleriyle büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca, 7 saate kadar kesintisiz müzik dinleme süresi sunan bataryası, şarj kutusuyla birlikte toplamda 30 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. FreeBuds Pro 4’ün bu özellikleri geliştirerek, yapay zeka destekli yeni işlevler sunması bekleniyor.
Huawei’nin, hem tasarım hem de teknoloji açısından iddialı bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacağı şimdiden netleşmiş durumda. Resmi lansman yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.