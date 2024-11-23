FreeBuds Pro 4, Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı olacak

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Huawei, yeni nesil kulaklık modeli FreeBuds Pro 4’ü sonunda duyurdu. Şirketin HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle gelen ilk kulaklık modeli olacak olan FreeBuds Pro 4, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

Huawei’nin resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan bir görsel, FreeBuds Pro 4’ün genel tasarım hatlarını gözler önüne serdi. Önceki modellerle benzer bir form faktörüne sahip olan kulaklıklar, tasarımda yapılan küçük ama dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Özellikle yan ve arka kısımlarda görülen ızgara desenleri estetik bir dokunuş sunarken, kulaklıkların siyah-metalik yüzeyi ve altın detaylarla zenginleştirilmiş şık bir görünüm kazanmış. Ayrıca, kulaklık sapında bulunan altın Huawei Sound logosu ve bu logoyu çevreleyen altın halka, kulaklıkların premium bir hissiyat sunduğunu gösteriyor.

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Huawei, FreeBuds Pro 4’ü 26 Kasım’da düzenlenecek Mate Markası Festivali kapsamında tanıtmayı planlıyor. Aynı etkinlikte Mate 70 akıllı telefon serisi gibi diğer yeni ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.

Yeni modelin teknik özellikleri henüz açıklanmasa da, selefi olan FreeBuds Pro 3’ün sunduğu gelişmiş özellikler dikkate alındığında, FreeBuds Pro 4’ün çıtayı daha da yükselteceği düşünülüyor. FreeBuds Pro 3, aktif gürültü engelleme 3.0 teknolojisi, 1.5 Mbps kayıpsız ses iletimi sağlayan Kirin A2 çipi ve QuietCall 2.0 gibi özellikleriyle büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca, 7 saate kadar kesintisiz müzik dinleme süresi sunan bataryası, şarj kutusuyla birlikte toplamda 30 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. FreeBuds Pro 4’ün bu özellikleri geliştirerek, yapay zeka destekli yeni işlevler sunması bekleniyor.

Huawei’nin, hem tasarım hem de teknoloji açısından iddialı bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacağı şimdiden netleşmiş durumda. Resmi lansman yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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FreeBuds Pro 4, Huawei için yeni bir dönemin başlangıcı olacak