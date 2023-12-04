Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'den kötü haber: Katlanabilir Pocket S2 ertelendi

    Huawei'nin yeni katlalanabilir telefonu Huawei Pocket S2 ertelendi. Bütçe odaklı model, 2024'ün ilk çeyreğinde tanıtılacak. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...
    Huawei'den kötü haber: Katlanabilir Pocket S2 ertelendi Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon dünyasında en aktif isimlerden birisi olan Huawei, bu yılın başlarında tanıtılan Mate X3 ve X5 ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi de Çinli dev, odağını Pocket S2 modeline çevirdi. Kaçıranlar için bu modelin Aralık 2023'te çıkacağı söyleniyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise katlanabilir telefonun kılıf görüntüleri ve muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

    Katlanabilir Pocket S2 ertelendi

    Huawei Pocket S2, Kasım 2022'de tanıtılan Pocket S'in halefi niteliğinde olacak. Daha önce telefonun Aralık ayında Huawei Nova 12 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak son raporlar, her iki modelin Şubat 2024'e kadar ertelendiğini gösteriyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek.

    Huawei'den kötü haber: Katlanabilir Pocket S2 ertelendi Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere gelirsek, akıllı telefonun selefinden çok daha büyük, ikili dairesel kamera adasına sahip olacağını görüyoruz. Genel tasarım ise, Huawei'nin mevcut katlanabilir modelleri benzer noktada. Huawei Pocket S2'in teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak fikir vermesi açısından Pocket S'e göz atabiliriz. 

    Buna göre Huawei Pocket S, ön yüzüne 2790x1188 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,9 inç OLED panele sahipti. Ayrıca bu panelin 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunduğunu belirtelim.

    Kapak bölümünde ise 1,04 inç boyutlarında 340x340 çözünürlük sunan harici OLED ekran bulunuyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alan Pocket S, 40W şarj destekli 4.000mAh pil paketi ve 40+13MP kamera kurulumu ile satışa sunuldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 1 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    new world gold satış vesikalık fotoğraf çoğaltma acun ılıcalı mail adresi en iyi tam buğday ekmeği markası adblue iptali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız