Huawei'den kötü haber: Katlanabilir Pocket S2 ertelendi

Katlanabilir Pocket S2 ertelendi
Huawei Pocket S2, Kasım 2022'de tanıtılan Pocket S'in halefi niteliğinde olacak. Daha önce telefonun Aralık ayında Huawei Nova 12 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak son raporlar, her iki modelin Şubat 2024'e kadar ertelendiğini gösteriyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek.
Buna göre Huawei Pocket S, ön yüzüne 2790x1188 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,9 inç OLED panele sahipti. Ayrıca bu panelin 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunduğunu belirtelim.
Kapak bölümünde ise 1,04 inç boyutlarında 340x340 çözünürlük sunan harici OLED ekran bulunuyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alan Pocket S, 40W şarj destekli 4.000mAh pil paketi ve 40+13MP kamera kurulumu ile satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.