Huawei'den kötü haber: Katlanabilir Pocket S2 ertelendi

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon dünyasında en aktif isimlerden birisi olan Huawei, bu yılın başlarında tanıtılan Mate X3 ve X5 ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi de Çinli dev, odağını Pocket S2 modeline çevirdi. Kaçıranlar için bu modelin Aralık 2023'te çıkacağı söyleniyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise katlanabilir telefonun kılıf görüntüleri ve muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

Katlanabilir Pocket S2 ertelendi

Huawei Pocket S2, Kasım 2022'de tanıtılan Pocket S'in halefi niteliğinde olacak. Daha önce telefonun Aralık ayında Huawei Nova 12 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak son raporlar, her iki modelin Şubat 2024'e kadar ertelendiğini gösteriyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha devam edecek.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere gelirsek, akıllı telefonun selefinden çok daha büyük, ikili dairesel kamera adasına sahip olacağını görüyoruz. Genel tasarım ise, Huawei'nin mevcut katlanabilir modelleri benzer noktada. Huawei Pocket S2'in teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak fikir vermesi açısından Pocket S'e göz atabiliriz.

Buna göre Huawei Pocket S, ön yüzüne 2790x1188 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,9 inç OLED panele sahipti. Ayrıca bu panelin 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunduğunu belirtelim.

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Kapak bölümünde ise 1,04 inç boyutlarında 340x340 çözünürlük sunan harici OLED ekran bulunuyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alan Pocket S, 40W şarj destekli 4.000mAh pil paketi ve 40+13MP kamera kurulumu ile satışa sunuldu.

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