Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

Steam'de "EA İndirimleri" başladı
Electronic Arts Ağustos İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 11 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar yerine 13,99 dolar, It Takes Two 39,99 dolar yerine 11,99 dolar, Need for Speed Unbound 69,99 dolar yerine 4,89 dolar, A Way Out ise 29,99 dolar yerine 8,99 dolar fiyatla sunuluyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Battlefield V, Mass Effect Legendary Edition, Titanfall 2, Dragon Age: The Veilguard gibi büyük yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Battlefield V
|49,99 dolar
|4,99 dolar
|%90
|Immortals of Aveum™
|59.99 dolar
|8.99 dolar
|%85
|STAR WARS Jedi: Fallen Order™
|39.99 dolar
|9.99 dolar
|%75
|Star Wars Jedi: Survivor
|69,99 dolar
|13,99 dolar
|%80
|STAR WARS™ Battlefront™ II
|39.99 dolar
|7.99 dolar
|%80
|It Takes Two
|39,99 dolar
|11,99 dolar
|%70
|Titanfall 2
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Unravel
|19.99 dolar
|4.99 dolar
|%75
|Unravel Two
|19.99 dolar
|4.99 dolar
|%75
|Dragon Age: The Veilguard
|59,99 dolar
|29,99 dolar
|%50
|Immortals of Aveum
|59,99 dolar
|8,99 dolar
|%85
|GRID Legends
|59,99 dolar
|17,99 dolar
|%70
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar
|4,89 dolar
|%93
|Need for Speed™ Heat
|69,99 dolar
|4.89 dolar
|%93
|Need for Speed™ Most Wanted
|19.99 dolar
|4.99 dolar
|%75
|Need for Speed™
|29.99 dolar
|7.49 dolar
|%75
|Mass Effect Legendary Edition
|59,99 dolar
|5,99 dolar
|%90
|Wild Hearts
|69,99 dolar
|10,49 dolar
|%85
|A Way Out
|29,99 dolar
|8,99 dolar
|%70