Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

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Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Ağustos İndirimleri kampanyası kapsamında Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam EA indirimleri 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam'de "EA İndirimleri" başladı

Electronic Arts Ağustos İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 11 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar yerine 13,99 dolar, It Takes Two 39,99 dolar yerine 11,99 dolar, Need for Speed Unbound 69,99 dolar yerine 4,89 dolar, A Way Out ise 29,99 dolar yerine 8,99 dolar fiyatla sunuluyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Battlefield V, Mass Effect Legendary Edition, Titanfall 2, Dragon Age: The Veilguard gibi büyük yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Battlefield V 49,99 dolar 4,99 dolar %90 Immortals of Aveum™ 59.99 dolar 8.99 dolar %85 STAR WARS Jedi: Fallen Order™ 39.99 dolar 9.99 dolar %75 Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80 STAR WARS™ Battlefront™ II 39.99 dolar 7.99 dolar %80 It Takes Two 39,99 dolar 11,99 dolar %70 Titanfall 2 29,99 dolar 5,99 dolar %80 Unravel 19.99 dolar 4.99 dolar %75 Unravel Two 19.99 dolar 4.99 dolar %75 Dragon Age: The Veilguard 59,99 dolar 29,99 dolar %50 Immortals of Aveum 59,99 dolar 8,99 dolar %85 GRID Legends 59,99 dolar 17,99 dolar %70 Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar %93 Need for Speed™ Heat 69,99 dolar 4.89 dolar %93 Need for Speed™ Most Wanted 19.99 dolar 4.99 dolar %75 Need for Speed™ 29.99 dolar 7.49 dolar %75 Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Wild Hearts 69,99 dolar 10,49 dolar %85 A Way Out 29,99 dolar 8,99 dolar %70

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Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

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