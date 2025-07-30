Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

    Steam'de "EA İndirimleri" başladı. İndirim döneminde yüzde 95'e varan fırsatlar için son tarih 11 Ağustos. İşte Steam'de indirime giren oyunlar ve fiyatı düşen oyunlar...    

    Steam'de 'EA İndirimleri' başladı: Yüzde 95’e varan indirim Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Ağustos İndirimleri kampanyası kapsamında Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam EA indirimleri 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam'de "EA İndirimleri" başladı

    Electronic Arts Ağustos İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 11 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar yerine 13,99 dolar, It Takes Two 39,99 dolar yerine 11,99 dolar, Need for Speed Unbound 69,99 dolar yerine 4,89 dolar, A Way Out ise 29,99 dolar yerine 8,99 dolar fiyatla sunuluyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Battlefield V, Mass Effect Legendary Edition, Titanfall 2, Dragon Age: The Veilguard gibi büyük yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Battlefield V 49,99 dolar 4,99 dolar %90
    Immortals of Aveum™ 59.99 dolar 8.99 dolar %85
    STAR WARS Jedi: Fallen Order™ 39.99 dolar 9.99 dolar %75
    Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80
    STAR WARS™ Battlefront™ II 39.99 dolar 7.99 dolar %80
    It Takes Two 39,99 dolar 11,99 dolar %70
    Titanfall 2 29,99 dolar 5,99 dolar %80
    Unravel 19.99 dolar 4.99 dolar %75
    Unravel Two 19.99 dolar 4.99 dolar %75
    Dragon Age: The Veilguard 59,99 dolar 29,99 dolar %50
    Immortals of Aveum 59,99 dolar 8,99 dolar %85
    GRID Legends 59,99 dolar 17,99 dolar %70
    Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar %93
    Need for Speed™ Heat 69,99 dolar 4.89 dolar %93
    Need for Speed™ Most Wanted 19.99 dolar 4.99 dolar %75
    Need for Speed™ 29.99 dolar 7.49 dolar %75
    Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90
    Wild Hearts 69,99 dolar 10,49 dolar %85
    A Way Out 29,99 dolar 8,99 dolar %70
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askere gidene ne denir yazın kışlık lastik muayeneden geçer mi tissot mu seiko mu nasıl mason olunur ios iptv uygulaması ücretsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum