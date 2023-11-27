Tam Boyutta Gör Xiaomi hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Pad 6 serisi tabletlerini piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Pad 7 üzerinde çalışıyor. Gönüşe bakılırsa yeni serinin Pro versiyonu piyasadaki en güçlü tabletlerden biri olacak. Zira bu yönde bazı ayrıntılar var.

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N81A model numaralı cihazın Tianma üretimi 10 inçlik bir ekran taşıdığı bildiriliyor. LCD panel için 2367 x 1480 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı gibi bazı detaylar da mevcut. Xiaomi Pad 7 Pro'nun üst sınıf Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı da sızan bilgiler arasında.

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HyperOS ve dörtlü hoparlör sistemi

Yeni tablet tıpkı önceki Pad 6 Pro modelinde olduğu gibi dörtlü stereo hoparlör sistemiyle gelecek. Xiaomi Pad 7 Pro'nun kutudan Android 14 tabanlı HyperOS yüklü şekilde çıkacağına ise kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik cihazla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Xiaomi Pad 7 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ve 144 Hz ekranla geliyor