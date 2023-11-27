Xiaomi Pad 7 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ve 144 Hz ekranla geliyor

N81A model numaralı cihazın Tianma üretimi 10 inçlik bir ekran taşıdığı bildiriliyor. LCD panel için 2367 x 1480 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı gibi bazı detaylar da mevcut. Xiaomi Pad 7 Pro'nun üst sınıf Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı da sızan bilgiler arasında.
HyperOS ve dörtlü hoparlör sistemi
Yeni tablet tıpkı önceki Pad 6 Pro modelinde olduğu gibi dörtlü stereo hoparlör sistemiyle gelecek. Xiaomi Pad 7 Pro'nun kutudan Android 14 tabanlı HyperOS yüklü şekilde çıkacağına ise kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik cihazla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.